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Марта Бондаренко, редактор ленты

Германия передаст Украине 40 БМП Marder

Германия передаст Украине 40 БМП Marder
Фото: Getty Images

Федеральное правительство Германии поручило концерну Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder.

Об этом говорится в сообщении компании.

Заказ был размещен в августе 2023 года. Его стоимость оценивается в двузначном диапазоне миллионов евро. Сейчас Rheinmetall продолжает собирать машины.

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Благодаря новому заказу общее количество машин Marder для Украины увеличится до 80 единиц.

21 марта 2023 года концерн выпустил первые 20 бронетранспортеров для Украины по заказу федерального правительства. Есть также еще 20 бронетранспортеров, которые были приняты в эксплуатацию в июне 2023 года. Их тоже уже доставили в Украину.

В компании отмечают, что весной 2022 года Rheinmetall за свой счет начала ремонт бронетранспортеров для немедленной боевой готовности.

Сейчас боевые машины пехоты Marder собирают на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюссе и Касселе. В месяц могут производить до десяти бронетранспортеров.

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