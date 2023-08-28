До 100 танков: немецкое правительство предлагает Греции передать Украине Leopard 1

Правительство Германии предложило Греции передать Украине около 100 боевых танков Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации, а взамен получить модернизированную бронетехнику.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники профильное греческое издание Flight.

По данным журналистов, в обмен на Leopard 1A5 Греция может получить модернизированные танки из запасов Италии по принципу “один к одному”.

– Предлагается обменять до 100 греческих Leopard 1A5 (или любое другое количество) по принципу “один к одному” на танки из указанного арсенала (из запасов Италии. — Ред.), — говорится в публикации.

Немецкое правительство готово выкупить итальянские танки и взять на себя расходы по их капитальному ремонту на предприятиях в Греции или в любом другом месте по выбору греческих властей.

Отремонтированные для Греции танки получат новый тепловизионный перископ, используемый в версии Leopard 2, а также новое улучшенное бронирование.

Единственным требованием от Германии в рамках кругового обмена является передача Грецией исправных танков. Ведь греческие Leopard 1A5 уже давно не проходили модернизацию – более трех десятилетий.

Обмен танками может произойти по принципу трехстороннего соглашения. Подобным образом Украина ранее получила греческие БМП-1, а Греции вместо этого передали немецкие Marder 1.

Как известно, Leopard 1 – это основной боевой танк второго поколения. В 1965 году Бундесвер взял его на вооружение. Это был первый немецкий танк, созданный после Второй мировой войны.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Афины, во время которого Греция объявила, что примет участие в тренировке украинских пилотов на истребителях F-16.

Ранее Греция присоединилась к декларации стран Большой семерки (G7) о гарантиях безопасности для Украины.

Источник: Flight

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