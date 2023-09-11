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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Німеччина передасть Україні 40 БМП Marder

Німеччина передасть Україні 40 БМП Marder
Фото: Getty Images

Федеральний уряд Німеччини доручив концерну Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Замовлення було розміщено в серпні 2023 року. Його вартість оцінюють у двозначному діапазоні мільйонів євро. Наразі Rheinmetall продовжує збирати машини.

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Завдяки новому замовленню загальна кількість машин Marder для України збільшиться до 80 одиниць.

21 березня 2023 року концерн випустив перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду. Є також ще 20 бронетранспортерів, які були прийняті в експлуатацію в червні 2023 року. Їх теж уже доставили в Україну.

У компанії зазначають, що навесні 2022 року Rheinmetall власним коштом розпочала ремонт бронетранспортерів для негайної бойової готовності.

Наразі бойові машини піхоти Marder збирають на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюссе і Касселі. На місяць можуть виробляти до десяти бронетранспортерів.

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