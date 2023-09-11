Німеччина передасть Україні 40 БМП Marder
Федеральний уряд Німеччини доручив концерну Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Замовлення було розміщено в серпні 2023 року. Його вартість оцінюють у двозначному діапазоні мільйонів євро. Наразі Rheinmetall продовжує збирати машини.
Завдяки новому замовленню загальна кількість машин Marder для України збільшиться до 80 одиниць.
21 березня 2023 року концерн випустив перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду. Є також ще 20 бронетранспортерів, які були прийняті в експлуатацію в червні 2023 року. Їх теж уже доставили в Україну.
У компанії зазначають, що навесні 2022 року Rheinmetall власним коштом розпочала ремонт бронетранспортерів для негайної бойової готовності.
Наразі бойові машини піхоти Marder збирають на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюссе і Касселі. На місяць можуть виробляти до десяти бронетранспортерів.
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