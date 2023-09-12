Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде на встречу с Путиным

Бронепоезд северокорейского диктатора Ким Чен Ына въехал на территорию России и движется на север вдоль побережья в направлении Амурской области.

Об этом сообщает японское издание Kyodo.

Ким покинул Пхеньян в воскресенье в сопровождении чиновников правящей Трудовой партии Кореи, правительства и вооруженных сил. Официальное Центральное телеграфное агентство Северной Кореи не сообщило, куда именно едет Ын, но отметило, что он должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В соцсетях опубликовали видео поезда, в котором ехал Ким Чен Ын.

Впоследствии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил приезд Кима в Россию.

Сам Путин в понедельник приехал во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум.

Источники, близкие к российским властям, сообщили, что переговоры между Путиным и Кимом могут состояться во Владивостоке во вторник или на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке России в среду.

Оба лидера в последний раз встречались в апреле 2019 года во Владивостоке, и нынешняя поездка — это первый раз, когда Ким Чен Ын выехал за пределы Северной Кореи, поскольку страна закрыла свои границы из-за пандемии нового коронавируса.

Напомним, что в июне 2019 года Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом.

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