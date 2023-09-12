Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде на встречу с Путиным
Бронепоезд северокорейского диктатора Ким Чен Ына въехал на территорию России и движется на север вдоль побережья в направлении Амурской области.
Об этом сообщает японское издание Kyodo.
Ким покинул Пхеньян в воскресенье в сопровождении чиновников правящей Трудовой партии Кореи, правительства и вооруженных сил. Официальное Центральное телеграфное агентство Северной Кореи не сообщило, куда именно едет Ын, но отметило, что он должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
В соцсетях опубликовали видео поезда, в котором ехал Ким Чен Ын.
Впоследствии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил приезд Кима в Россию.
Сам Путин в понедельник приехал во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум.
Источники, близкие к российским властям, сообщили, что переговоры между Путиным и Кимом могут состояться во Владивостоке во вторник или на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке России в среду.
Оба лидера в последний раз встречались в апреле 2019 года во Владивостоке, и нынешняя поездка — это первый раз, когда Ким Чен Ын выехал за пределы Северной Кореи, поскольку страна закрыла свои границы из-за пандемии нового коронавируса.
Напомним, что в июне 2019 года Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик