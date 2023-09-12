Кім Чен Ин прибув до Росії на бронепоїзді на зустріч із Путіним

Бронепоїзд північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в’їхав на територію Росії і рухається на північ уздовж узбережжя в напрямку Амурської області.

Про це повідомляє японське видання Kyodo.

Кім залишив Пхеньян в неділю в супроводі чиновників керівної Трудової партії Кореї, уряду і збройних сил. Офіційне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї не повідомило, куди саме їде Ин, але наголосило, що він має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

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У соцмережах опублікували відео потягу, в якому їхав Кім Чен Ин.

Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив приїзд Кіма до Росії.

Сам Путін у понеділок приїхав до Владивостока, де проходить Східний економічний форум.

Джерела, близькі до російської влади, повідомили, що переговори між Путіним і Кімом можуть відбутися у Владивостоці у вівторок або на космодромі Східний в Амурській області на Далекому Сході Росії в середу.

Очікується, що обидва диктатори підтвердять тісні зв’язки своїх країн на тлі угоди про посилення оборонної співпраці між США, Японією і Південною Кореєю.

Обидва лідери востаннє зустрічалися у квітні 2019 року у Владивостоці, і нинішня поїздка – це перший раз, коли Кім Чен Ин виїхав за межі Північної Кореї, оскільки країна закрила свої кордони через пандемію коронавірусу.

Раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що будь-яке постачання зброї з Північної Кореї до Росії порушуватиме резолюції Радбезу ООН, і накличе додаткові санкції проти цих двох країн.

Повідомлялося, що американська розвідка отримала інформацію про те, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.

Як повідомляє Bloomberg, північнокорейська зброя може дати змогу Росії затягнути агресію проти України. Водночас це озброєння недостатньо сучасне, щоб змінити перебіг війни.

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