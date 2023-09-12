Истребители Gripen для Украины: Швеция рассмотрит возможность передачи самолетов
Правительство Швеции в ближайшее время поручит Вооруженным силам изучить возможность предоставления Украине многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen.
Об этом сообщает радио Ekot со ссылкой на собственные источники в правительстве.
По их данным, правительство также изучает информацию о том, как предоставление самолетов Украине повлияет на обороноспособность Швеции и насколько быстро государство сможет получить новые Gripen в качестве компенсации.
Среди прочего, Швеции необходимо определиться относительно подготовки украинских пилотов и другого наземного персонала.
В августе стало известно, что двое наших летчиков тестируют в Швеции самолеты Gripen и изучают все возможности для того, чтобы Украина в перспективе имела на вооружении этот истребитель.
Почти одновременно Швеция заявила, что пока не планирует передавать Украине истребители Gripen, поскольку сама в них нуждается.
Источник: Sverigesradio
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