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Истребители Gripen для Украины: Швеция рассмотрит возможность передачи самолетов

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

Правительство Швеции в ближайшее время поручит Вооруженным силам изучить возможность предоставления Украине многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen.

Об этом сообщает радио Ekot со ссылкой на собственные источники в правительстве.

По их данным, правительство также изучает информацию о том, как предоставление самолетов Украине повлияет на обороноспособность Швеции и насколько быстро государство сможет получить новые Gripen в качестве компенсации.

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Среди прочего, Швеции необходимо определиться относительно подготовки украинских пилотов и другого наземного персонала.

В августе стало известно, что двое наших летчиков тестируют в Швеции самолеты Gripen и изучают все возможности для того, чтобы Украина в перспективе имела на вооружении этот истребитель.

Почти одновременно Швеция заявила, что пока не планирует передавать Украине истребители Gripen, поскольку сама в них нуждается.

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Источник: Sverigesradio

Война в Украине, Истребители для Украины, Літаки, Російська агресія, Швеция
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