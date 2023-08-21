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Швеция пока не будет передавать Украине истребители Gripen

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

Швеция пока не планирует передавать Украине истребители Gripen, поскольку сама в них нуждается.

Об этом сказал премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон, сообщает TV4.

— Швеция — географически большая страна, мы должны защищать себя, и мы еще не в НАТО, — сказал Кристерссон.

По его словам, вопрос об истребителях — это “баланс между тем, что мы можем оставить для них, и тем, что мы должны иметь сами”.

— Сейчас мы являемся частью так называемой коалиции F-16, где мы сотрудничаем с 14 странами, чтобы гарантировать, что Украина получит летные мощности, — добавил премьер Швеции.

Он подчеркнул, что Стокгольм сделает все, чтобы поддержать Украину авиацией, но пока что новых обязательств по предоставлению шведских самолетов Киеву нет.

19 августа Швеция и Украина договорились, что совместно будут производить боевые машины пехоты CV-90.

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винищувач F-16

Источник: TV4

Истребители для Украины, Украина, Швеция
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