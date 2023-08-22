Наши пилоты тестируют Gripen: Игнат надеется, что Швеция изменит решение

Два украинских пилота сейчас тестируют в Швеции самолеты Gripen и изучают все возможности для того, чтобы Украина в перспективе имела на вооружении этот истребитель, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— Был визит президента Украины и командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Швецию, где он решил изучить этот вопрос глубже. Он оставил двух пилотов, которые могут сделать определенный анализ и выводы относительно того, может ли этот самолет стать на вооружение, — рассказал Игнат.

По его словам, надо оценить, какие нужны мероприятия по обучению для этого самолета, сколько времени понадобится украинским пилотам для освоения этой техники.

— То есть сейчас идет тестирование, изучение этих возможностей для того, чтобы Украина в перспективе имела еще один самолет на вооружении. Возможно, это будет тот самый Gripen. Пока Швеция заявила, что не планирует передавать эти истребители, но все же, сегодня нет, а может завтра и да, — подчеркнул он, добавив, что сейчас основным самолетом, который необходим Украине, остается F-16.

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