Винищувачі Gripen для України: Швеція розгляне можливість надання літаків
Уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам вивчити можливість надання Україні багатоцільових винищувачів четвертого покоління Gripen.
Про це повідомляє радіо Ekot з посиланням на власні джерела в уряді.
За їхніми даними, уряд також вивчає інформацію про те, як надання літаків Україні вплине на обороноздатність Швеції і наскільки швидко держава зможе отримати нові Gripen як компенсацію.
Серед іншого, Швеції необхідно визначитися щодо підготовки українських пілотів та іншого наземного персоналу.
У серпні стало відомо, що двоє наших льотчиків тестують у Швеції літаки Gripen та вивчають усі можливості для того, щоб Україна в перспективі мала на озброєнні цей винищувач.
Майже одночасно Швеція заявила, що поки не планує передавати Україні винищувачі Gripen, оскільки сама їх потребує.
Джерело: Sverigesradio
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