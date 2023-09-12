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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Винищувачі Gripen для України: Швеція розгляне можливість надання літаків

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

Уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам вивчити можливість надання Україні багатоцільових винищувачів четвертого покоління Gripen.

Про це повідомляє радіо Ekot з посиланням на власні джерела в уряді.

За їхніми даними, уряд також вивчає інформацію про те, як надання літаків Україні вплине на обороноздатність Швеції і наскільки швидко держава зможе отримати нові Gripen як компенсацію.

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Серед іншого, Швеції необхідно визначитися щодо підготовки українських пілотів та іншого наземного персоналу.

У серпні стало відомо, що двоє наших льотчиків тестують у Швеції літаки Gripen  та вивчають усі можливості для того, щоб Україна в перспективі мала на озброєнні цей винищувач.

Майже одночасно Швеція заявила, що поки не планує передавати Україні винищувачі Gripen, оскільки сама їх потребує.

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Джерело: Sverigesradio

Війна в Україні, Винищувачі для України, Літаки, Російська агресія, Швеція
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