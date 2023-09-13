Блинкен встретится с Бербок, чтобы обсудить усиление ПВО Украины — Госдеп

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудят усиление противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

– Усиление противовоздушной обороны Украины — это то, над чем работали госсекретарь, а также министр Остин, советник по вопросам нацбезопасности и лично президент еще до того, как началась эта война, – сказал он.

Миллер напомнил, что Вашингтон передал Украине ряд систем противовоздушной обороны и подчеркнул, что США продолжат работать с другими странами в этом направлении.

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Представитель Госдепа выразил уверенность, что Блинкен обсудит этот вопрос с Бербок “позже на этой неделе”.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала государства-партнеры помочь Украине с противовоздушной обороной для защиты критической инфраструктуры зимой.

Ранее, 11 сентября президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с Анналеной Бербок.

Ключевыми темами разговора стали усиление ПВО и вступление Украины в Евросоюз.

Источник : Радио Свобода

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