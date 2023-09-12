Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Як оформити субсидію через Дію – інструкція
Ми рекомендуємо
РРО для ФОП: як обрати та підключити касовий апарат
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ми повинні створити щит: Бербок закликала союзників допомогти Україні з ППО на зиму

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Німеччина закликає держави-партнери допомогти Україні з протиповітряною обороною для захисту критичної інфраструктури взимку.

Про це в інтерв’ю FAZ заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

– Україна захищає свою територію. Крім крилатих ракет, для цього потрібна потужна ППО. Мій візит на підстанцію під Києвом ще раз продемонстрував актуальність захисту електроенергії, води та тепла до холодної пори року. Тому я звертаюся до нас і наших партнерів: нам необхідно створити щит протиповітряної оборони над критично важливою інфраструктурою України, – сказала вона.

За її словами, Німеччина хоче “зробити більше” з комплексами ППО IRIS-T у найближчі місяці.

Зараз дивляться

Також Берлін хоче заохотити партнерів передати Україні наявні системи ППО з огляду на зиму.

Нагадаємо, 11 вересня президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з Анналеною Бербок.

Ключовими темами розмови стали посилення ППО та вступ України до Євросоюзу.

Читайте також
Путін не має морального компаса: Бербок про викрадення українських дітей
українські діти

Війна в Україні, Німеччина, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни вивели у Чорне море 17 кораблів, серед них носій Калібрів
Запуск ракет типу Калібр із моря
РФ атакувала балістичною ракетою: ОВА про вибухи у Запорізькому районі
Ми повинні створити щит: Бербок закликала союзників допомогти Україні з ППО на зиму
Можуть бути не лише артилерійські снаряди: Мусієнко про надання зброї РФ від КНДР
Ми повинні створити щит: Бербок закликала союзників допомогти Україні з ППО на зиму
Данія оголосила про найбільший пакет допомоги для України на $833 млн
Ми повинні створити щит: Бербок закликала союзників допомогти Україні з ППО на зиму
Рада планує збільшити видатки на оборону на понад 300 млрд грн
Верховна рада

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились
Ми повинні створити щит: Бербок закликала союзників допомогти Україні з ППО на зиму
Україна відмовилася від російського ядерного палива: чим його замінять
Ми повинні створити щит: Бербок закликала союзників допомогти Україні з ППО на зиму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)
Ми повинні створити щит: Бербок закликала союзників допомогти Україні з ППО на зиму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (11.09.2023)
Ми повинні створити щит: Бербок закликала союзників допомогти Україні з ППО на зиму
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь