Ми повинні створити щит: Бербок закликала союзників допомогти Україні з ППО на зиму

Німеччина закликає держави-партнери допомогти Україні з протиповітряною обороною для захисту критичної інфраструктури взимку.

Про це в інтерв’ю FAZ заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

– Україна захищає свою територію. Крім крилатих ракет, для цього потрібна потужна ППО. Мій візит на підстанцію під Києвом ще раз продемонстрував актуальність захисту електроенергії, води та тепла до холодної пори року. Тому я звертаюся до нас і наших партнерів: нам необхідно створити щит протиповітряної оборони над критично важливою інфраструктурою України, – сказала вона.

За її словами, Німеччина хоче “зробити більше” з комплексами ППО IRIS-T у найближчі місяці.

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Також Берлін хоче заохотити партнерів передати Україні наявні системи ППО з огляду на зиму.

Нагадаємо, 11 вересня президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з Анналеною Бербок.

Ключовими темами розмови стали посилення ППО та вступ України до Євросоюзу.

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