Путин встретился с Ким Чен Ыном, продолжаются переговоры
В среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
Об этом сообщают прокремлевские СМИ.
Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах с лидером КНДР, Путин сказал: “Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть”.
РосСМИ отмечают, что сейчас продолжаются переговоры двух диктаторов.
Ранее американская разведка получила информацию, что Россия и КНДР ведут переговоры о соглашениях по поставкам оружия.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко