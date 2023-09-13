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Бедрак Виктория, редактор ленты

Путин встретился с Ким Чен Ыном, продолжаются переговоры

Путін Кім чен Ин
Фото: Getty Images

В среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

Об этом сообщают прокремлевские СМИ.

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Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах с лидером КНДР, Путин сказал: “Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть”.

РосСМИ отмечают, что сейчас продолжаются переговоры двух диктаторов.

Ранее американская разведка получила информацию, что Россия и КНДР ведут переговоры о соглашениях по поставкам оружия.

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Путин встретился с Ким Чен Ыном, продолжаются переговоры

Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР, Росія
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