Путін зустрівся з Кім Чен Ином, тривають переговори

У середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі Східний в Амурській області.

Про це повідомляють прокремлівські ЗМІ.

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Відповідючи на питання, чи обговорюватиметься військово-технічна співпраця на переговорах із лідером КНДР, Путін сказав: “Поговоримо з усіх питань, не поспішаючи. Час є”.

РосЗМІ зазначають, що наразі тривають переговори двох диктаторів.

Раніше американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.

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