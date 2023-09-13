Путін зустрівся з Кім Чен Ином, тривають переговори
У середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі Східний в Амурській області.
Про це повідомляють прокремлівські ЗМІ.
Відповідючи на питання, чи обговорюватиметься військово-технічна співпраця на переговорах із лідером КНДР, Путін сказав: “Поговоримо з усіх питань, не поспішаючи. Час є”.
РосЗМІ зазначають, що наразі тривають переговори двох диктаторів.
Раніше американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.
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