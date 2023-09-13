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Ночью жителей Румынии призывали прятаться в укрытиях: причина

бомбосховище, укриття
Фото: Pexels

Во время ночной атаки на Одесскую область жители приграничных с Украиной сел Румынии получили сообщение с призывом спуститься в укрытия.

Об этом сообщает Digi24.

Так, оповещение о “возможности падения некоторых объектов” получили жители приграничных сел повета Тулча.

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— Существует вероятность падения некоторых предметов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской защиты. При отсутствии убежища оставайтесь внутри дома, подальше от окон и внешних стен, — говорилось в сообщении.

Указано, что ориентировочная продолжительность атаки была 90 минут.

Ранее СМИ сообщали, что Румыния начинает строительство укрытий для жителей села Плауру. Причиной стали регулярные атаки россиян по украинским портам и падение российских дронов-камикадзе на румынском берегу Дуная.

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Война в Украине, Румунія, тривоги, укриття
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