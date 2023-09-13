Вночі жителів Румунії закликали сховатися в укриттях: причина
Під час нічної атаки на Одеську область жителі прикордонних з Україною сіл Румунії отримали повідомлення з закликом спуститись в укриття.
Про це повідомляє Digi24.
Так, сповіщення про “можливість падіння деяких об’єктів” отримали жителі прикордонних сіл повіту Тулча.
– Існує ймовірність падіння деяких предметів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. За відсутності сховища залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін, – йшлося у повідомленні.
Зазначено, що орієнтовна тривалість атаки була 90 хвилин.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Румунія починає будівництво укриттів для жителів села Плауру. Причиною стали регулярні атаки росіян по українських портах і падіння російських дронів-камікадзе на румунському березі Дунаю.
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко