Вночі жителів Румунії закликали сховатися в укриттях: причина

Під час нічної атаки на Одеську область жителі прикордонних з Україною сіл Румунії отримали повідомлення з закликом спуститись в укриття.

Про це повідомляє Digi24.

Так, сповіщення про “можливість падіння деяких об’єктів” отримали жителі прикордонних сіл повіту Тулча.

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– Існує ймовірність падіння деяких предметів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. За відсутності сховища залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін, – йшлося у повідомленні.

Зазначено, що орієнтовна тривалість атаки була 90 хвилин.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Румунія починає будівництво укриттів для жителів села Плауру. Причиною стали регулярні атаки росіян по українських портах і падіння російських дронів-камікадзе на румунському березі Дунаю.

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