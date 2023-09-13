Румыния строит укрытие для защиты граждан от российских дронов Shahed

Румыния начинает строительство укрытий для жителей села Плауру. Причиной стали регулярные атаки россиян по украинским портам и падение российских дронов-камикадзе на румынском берегу Дуная.

На территории общины Чаталкиой заметили большое количество военных и машин со строительными материалами, сообщает издание Digi24.

На прошлой неделе Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии одобрил строительство укрытий для жителей сел Подунавья. Кроме того, в случае угрозы людям будут присылать оповещения.

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Позже Министерство национальной обороны Румынии заявило, что в населенном пункте Плауру, где и было зафиксировано падение дрона, начинают строительство двух укрытий для населения. В работах принимают участие 50 военных, привлечены 20 единиц техники.

Издание пишет, что для возведения стен будут использованы бетонные конструкции. Предполагается, что укрытия будут размером 9,6 на 2 м и высотой 1,5 м.

Укрытия будут построены в селах Плауру, Кеаталкьой и других населенных пунктах Подунавья.

Падение российских дронов на территорию Румынии

В ночь на 4 сентября российские военные атаковали беспилотниками Shahed-136 инфраструктуру портов и зерновые хранилища в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.

В тот же день в Госпогранслужбе сообщили, что несколько российских беспилотников упали на территории Румынии. А в МИД сообщили, что у Киева есть фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории этой страны.

5 сентября МИД и Минобороны Румынии, а также президент страны Клаус Йоханнис категорически опровергли падение на своей территории беспилотников Shahed.

Однако уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар заявил, что специалисты нашли обломки, похожие на остатки дрона, возле села Плауру. Оно расположено на берегу Дуная напротив украинского города Измаил.

9 сентября на территории Румынии были найдены обломки еще одного дрона, похожего на Shahed-136. Президент страны Клаус Йоханнис назвал это неприемлемым нарушением суверенного воздушного пространства Румынии.

В Североатлантическом союзе отреагировали на подтверждение Румынии о найденных возле Дуная фрагментах дрона, которые могут быть остатками российского Shahed-136.

Власти Румынии планируют эвакуировать жителей села, вблизи которого упал российский дрон. Румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям решил усилить меры гражданской защиты населения в районах на берегу Дуная.

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