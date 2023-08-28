Удвоит пропускную способность своего порта. Румыния поможет Украине экспортировать зерно — FT

Румыния удвоит пропускную способность своего главного черноморского порта и дунайских судоходных путей в течение двух месяцев, чтобы помочь Украине транспортировать зерно.

Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью Financial Times.

По его словам, план будет реализован независимо от российских атак на украинские порты на другом берегу Дуная на границе с Румынией.

— Украина будет иметь около 40 млн тонн зерна на экспорт в 2023 году. Чтобы достичь этого, мы увеличили пропускную способность порта Констанца и путей, ведущих к порту, — отметил Чолаку.

Также Румыния делает инвестиции в еще один экспортный маршрут — Сулинский канал (соединяет Дунай и Черное море).

Несмотря на неоднократные нападения России на украинские зерновые элеваторы в портах Измаил и Рени на реке Дунай, Чолаку сказал, что существуют “решения” — например, разрешение на ночной транзит судов с октября и увеличение грузопотока до минимум 14 судов в сутки. Удвоение размера барж также “означает, что Украине не придется так часто использовать зерновые склады”.

Кроме того, Бухарест откроет больше автомобильных пунктов пересечения границы и улучшит свою железнодорожную инфраструктуру на станциях, граничащих с Украиной, чтобы ускорить перевалку грузов.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Черноморская зерновая инициатива, о выходе из которой Россия заявила 17 июля, должна быть восстановлена немедленно.

Источник : Financial Times

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