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Генсек НАТО призвал готовиться к длительной войне РФ против Украины

Генсек НАТО призвал готовиться к длительной войне РФ против Украины
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает, что война РФ против Украины быстро закончится.

Об этом он сказал в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

По его словам, “большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались”, поэтому нужно готовиться к длительной войне.

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— Мы все желаем быстрого мира. В то же время, мы должны осознавать: если президент Зеленский и украинцы прекратят воевать, их страна перестанет существовать. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир, — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил необходимость послевоенных гарантий безопасности для Украины.

— Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО, — добавил он.

Ранее начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что российско-украинская война не будет долговременной, однако это зависит от того, кто как определяет “длительный срок”.

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Источник: Spiegel
Йенс Столтенберг, Война в Украине
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