Генсек НАТО призвал готовиться к длительной войне РФ против Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает, что война РФ против Украины быстро закончится.
Об этом он сказал в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.
По его словам, “большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались”, поэтому нужно готовиться к длительной войне.
— Мы все желаем быстрого мира. В то же время, мы должны осознавать: если президент Зеленский и украинцы прекратят воевать, их страна перестанет существовать. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир, — отметил Столтенберг.
Генсек НАТО также отметил необходимость послевоенных гарантий безопасности для Украины.
— Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО, — добавил он.
Ранее начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что российско-украинская война не будет долговременной, однако это зависит от того, кто как определяет “длительный срок”.
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