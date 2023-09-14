Война Украины с Россией будет длительной, это не как в кино — глава Генштаба Чехии

Западу необходимо готовиться к длительной войне в Украине и к тому, что и после ее окончания придется иметь дело со все более враждебной Россией.

Об этом заявил в интервью агентству Reuters начальник чешского военного ведомства, генерал-лейтенант Карел Рехка.

После нескольких недель, в течение которых некоторые западные военные чиновники выражали обеспокоенность тем, что летнее контрнаступление Украины идет якобы недостаточно быстро, начальник Генерального штаба заявил в интервью в чешской военной штаб-квартире, что он не разочарован темпами прогресса.

Сейчас смотрят

— Так выглядит военное наступление. Это не как в кино про Вторую мировую войну. Это требует времени, — сказал он.

Украина начала свое контрнаступление в июне и к настоящему времени захватила около десятка небольших деревень, хотя, по ее словам, в последние недели она пробила линию обороны России и рассчитывает продвигаться быстрее.

— В целом, я думаю, что в настоящее время ни одна из сторон не способна в ближайшее время достичь конечных заявленных целей. Это не продлится несколько недель, это продлится, скорее всего, долго. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в течение длительного времени, — сказал Рехка.

Карел Рехка, чья страна-член НАТО предоставила украинским военным боеприпасы, танки, бронемашины, ракетные установки и гаубицы, заявил, что у Чехии еще есть оружие на складах, которое она может предоставить.

— Мы предоставили очень много, учитывая наши размеры и то, чем располагают наши вооруженные силы, — сказал он.

Чешский военнослужащий отказался сообщить детали техники, о которой говорил.

— Поверьте мне, мы изучаем различные запасы, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить. У нас все еще есть кое-что, включая тяжелое оборудование, — сказал он.

48-летний генерал-лейтенант, прошедший обучение в британском Сандхерсте, курсы американских рейнджеров и службу в Афганистане, сказал, что поддержка Украины помогает Западу выиграть время после многолетнего недорасхода средств на оборону. С 2024 года чешские законодатели одобрили выделение на оборону 2% ВВП.

— В военном отношении это имеет смысл, потому что мы немного проспали. У нас было мало ресурсов, и мы не уделяли достаточного внимания нашей обороне, причем не только Чешской Республики, но и всего западного альянса, — сказал он.

Будучи небольшим государством, чехи не могут полагаться в конфликтах на истощение, а нуждаются в технологическом превосходстве — именно поэтому, по его словам, Прага рассматривает возможность приобретения у США самолетов пятого поколения F-35.

Рехка, владеющий английским и русским языками, прогнозирует, что даже после окончания российско-украинской войны Москва будет действовать менее предсказуемо и представлять более серьезную угрозу для Запада.

В то же время война подтолкнула западных союзников к более серьезному отношению к бывшим постсоветским странам, которые десятилетиями находились под контролем Москвы, сказал он.

— В целом, я думаю, что к восточному флангу сейчас прислушиваются немного больше. Многие вещи, которые сейчас воспринимаются всерьез, раньше формулировались странами Балтии и Польшей, но к ним никто не прислушивался, — сказал он.

Ранее начальник британского Генштаба Патрик Сандерс заявил, что Россия тратит около трети своих расходов на оборонные нужды, что свидетельствует о намерениях еще долго воевать с Украиной.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.