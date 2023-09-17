Генсек НАТО закликав готуватись до тривалої війни РФ проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не очікує, що війна РФ проти України швидко закінчиться.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke.

За його словами, “більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися”, тому потрібно готуватись до тривалої війни.

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– Ми всі бажаємо швидкого миру. У той же час, ми повинні усвідомлювати: якщо президент Зеленський і українці припинять воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир, – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО також наголосив на необхідності післявоєнних гарантій безпеки для України.

– Немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт буде в НАТО, – додав він.

Раніше начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що російсько-українська війна не буде довготривалою, однак це залежить від того, хто як визначає “тривалий термін”.

Джерело : Spiegel

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