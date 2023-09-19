На временно оккупированных территориях Украины находится 200 тыс. военных РФ — Милли

На временно оккупированных территориях Украины остается еще около 200 тыс. российских военных. Понадобится длительная работа и немало времени, чтобы полностью выгнать московских захватчиков.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли в интервью иностранным журналистам.

Он обратил внимание, что хоть наступление Украины является масштабным, однако имеет ограниченные оперативные и тактические цели. По его мнению, даже если они будут достигнуты полностью, то не выбьют полностью всех россиян.

Сейчас смотрят

Милли отметил, что для полного освобождения от российских оккупантов воинам ВСУ понадобится много усилий. Американский генерал считает, что это будет очень серьезная работа в течение длительного периода времени.

Военачальник не назвал никаких сроков, потому что любая война является непредсказуемой. Однако он сомневается, что она может закончиться в ближайшее время, потому что нужно немало времени для изгнания более 200 тыс. россиян военным способом.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.