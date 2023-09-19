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На временно оккупированных территориях Украины находится 200 тыс. военных РФ — Милли

На временно оккупированных территориях Украины находится 200 тыс. военных РФ — Милли
Фото: Факти ICTV

На временно оккупированных территориях Украины остается еще около 200 тыс. российских военных. Понадобится длительная работа и немало времени, чтобы полностью выгнать московских захватчиков.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли в интервью иностранным журналистам.

Он обратил внимание, что хоть наступление Украины является масштабным, однако имеет ограниченные оперативные и тактические цели. По его мнению, даже если они будут достигнуты полностью, то не выбьют полностью всех россиян.

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Милли отметил, что для полного освобождения от российских оккупантов воинам ВСУ понадобится много усилий. Американский генерал считает, что это будет очень серьезная работа в течение длительного периода времени.

Военачальник не назвал никаких сроков, потому что любая война является непредсказуемой. Однако он сомневается, что она может закончиться в ближайшее время, потому что нужно немало времени для изгнания более 200 тыс. россиян военным способом.

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Источник: CNN
Война в Украине, контрнаступ, Марк Міллі, Украина-США, українські військові
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