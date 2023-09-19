На тимчасово окупованих територіях України перебуває 200 тис. військових РФ – Міллі

На тимчасово окупованих територіях України залишається ще близько 200 тис. російських військових. Знадобиться тривала робота та чимало часу, щоб повністю вигнати московських загарбників.

Про це заявив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі в інтерв’ю іноземним журналістам.

Він звернув увагу, що хоч наступ України є масштабним, однак має обмежені оперативні й тактичні цілі. На його думку, навіть якщо вони будуть досягнуті повністю, то не виб’ють повністю всіх росіян.

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Міллі зазначив, що для повного звільнення від російських окупантів воїнам ЗСУ знадобиться багато зусиль. Американський генерал вважає, що це буде дуже серйозна робота впродовж тривалого періоду часу.

Воєначальник не назвав жодних термінів, тому що будь-яка війна є непередбачуваною. Проте він сумнівається, що вона може закінчитися найближчим часом, тому що потрібно чимало часу для вигнання понад 200 тис. росіян військовим способом.

Джерело : CNN

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