Вторгнення РФ в Україну створило світ, у якому немає безпеки – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що такі країни, як Росія, створюють “світ незахищеності” для всіх інших держав після того, як Кремль вирішив вторгнутись в Україну.

Це, за його словами, “відкрило наступну фазу нашого життя: історичні порушення прав людини, розірвані сім’ї, травмовані діти, розбиті надії та мрії”.

Генсек ООН додав, що війна Росії проти України має “серйозні наслідки” для світу поза українськими кордонами, вказуючи на розрив Росією Чорноморської зернової ініціативи.

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– Світ гостро потребує українського продовольства та російського продовольства і добрив, щоб стабілізувати ринки і гарантувати продовольчу безпеку, – заявив Гутерреш.

У всьому світі з’являються нові ризики, оскільки країни розробляють нову зброю, а ядерне роззброєння “зайшло в глухий кут”, каже генсек ООН.

– Судан скочується до повномасштабної громадянської війни. Мільйони людей втекли, і країна ризикує розколотися, – каже він.

Гутерреш згадав і ситуацію на сході Демократичної Республіки Конго, де мільйони людей стали вимушеними переселенцями, а гендерне насильство є жахливою повсякденною реальністю в країні, яка століттями страждала від колоніальної експлуатації. Сьогодні ж, каже він, країна охоплена бандитським насильством і все ще чекає на міжнародну підтримку.

Водночас в Афганістані приголомшливі 70% населення потребують гуманітарної допомоги, а в М’янмі систематично порушуються права жінок і дівчат, чиниться жорстоке насильство, зростає бідність і репресії, розбиваються надії на повернення до демократії.

Нагадаємо, цими днями у Нью-Йорку розпочався з’їзд Генеральної Асамблеї ООН, на якій буде присутнім і президент Володимир Зеленським. Від Росії до Нью-Йорка приїхав не голова Кремля Володимир Путін, а очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

Перед початком заходу президент Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки ООН, оскільки її присутність в Радбезі є “соромом”.

Джерело : The Guardian

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