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Татьяна Забожко, редактор ленты

Это уязвимое место элиты РФ – разведка Британии о взрывах на авиабазе Чкаловский

Аеродром Чкаловський під Москвою

Взрывы на авиабазе Чкаловский под Москвой 18 сентября, вероятно, останутся самой большой стратегической проблемой для российской элиты.

Такое предположение озвучили 22 сентября в разведке Минобороны Великобритании на фоне регулярных сообщений о взрывах на российских логистических объектах, авиабазах и командных пунктах в оккупированном Крыму, Краснодарском крае РФ и Подмосковье.

– Авиабаза Чкаловский является уязвимым местом, потому что там размещены специальные военные самолеты, а также VIP-транспорт российских лидеров, – уверены представители британского оборонного ведомства.

Даже мощный обстрел Черноморского флота России, который, по мнению разведчиков, вполне вероятно произошел на днях, не превосходит по значимости взрывов на авиабазе Чкаловский.

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Наиболее ощутимым, отмечают британцы, является повреждение самолета специальной миссии Ил-20 (по классификации НАТО – COOT), выполняющего задачи по сбору электронной разведывательной информации.

В то же время в разведке Минобороны Великобритании не исключают, что интенсивность, с которой РФ в последнее время наносит удары по Украине, частично является ответом на инциденты в России и Крыму.

Поскольку наземный бой является относительно статичным, британские разведчики считают, что сейчас обе стороны ищут преимущества, нанося удары вглубь территории противника.

Напомним, что 18 сентября на аэродроме Чкаловский в Московской области РФ неизвестные диверсанты взорвали российскую авиатехнику.

Сообщается о повреждениях самолетов Ан-148 и Ил-20, принадлежащих к 354 авиаполку спецназначения, а также вертолета Ми-28Н, активно привлекаемому к сбитию ударных дронов над Московской областью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России

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