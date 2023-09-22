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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Це дошкульне місце еліти РФ – розвідка Британії про вибухи на авіабазі Чкаловський

Аеродром Чкаловський під Москвою

Вибухи на авіабазі Чкаловський під Москвою 18 вересня, імовірно, залишаться найбільшою стратегічною проблемою для російських лідерів.

Таке припущення озвучили 22 вересня в розвідці Міноборони Великої Британії на тлі регулярних повідомлень про вибухи на російських логістичних об’єктах, авіабазах та командних пунктах в окупованому Криму, Краснодарському краї РФ та Підмосков’ї.

– Авіабаза Чкаловський є дошкульним місцем, тому що там розміщені спеціальні військові літаки, а також VIP-транспорт російських лідерів, – певні представники британського оборонного відомства.

Навіть потужний обстріл Чорноморського флоту Росії, який, на переконання розвідників, цілком імовірно стався днями, не перевершує вибухів на авіабазі Чкаловський.

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Найбільш відчутним, наголошують британці, є пошкодження літака спеціальної місії Іл-20 (за класифікацією НАТО – COOT), що виконує завдання зі збору електронної розвідувальної інформації.

Водночас у розвідці Міноборони Великої Британії не виключають, що інтенсивність, із якою РФ останнім часом завдає ударів по Україні, частково є відповіддю на інциденти в Росії та Криму.

Оскільки наземний бій є відносно статичним, британські розвідники вважають, що наразі обидві сторони шукають переваги, завдаючи удари вглиб території противника.

Нагадаємо, що 18 вересня на аеродромі Чкаловський у Московській області РФ невідомі диверсанти підірвали російську авіатехніку.

Повідомляється про пошкодження літаків Ан-148 та Іл-20, що належать до 354 авіаполку спецпризначення, а також вертольота Мі-28Н, який активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

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