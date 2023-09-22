Це дошкульне місце еліти РФ – розвідка Британії про вибухи на авіабазі Чкаловський
Вибухи на авіабазі Чкаловський під Москвою 18 вересня, імовірно, залишаться найбільшою стратегічною проблемою для російських лідерів.
Таке припущення озвучили 22 вересня в розвідці Міноборони Великої Британії на тлі регулярних повідомлень про вибухи на російських логістичних об’єктах, авіабазах та командних пунктах в окупованому Криму, Краснодарському краї РФ та Підмосков’ї.
– Авіабаза Чкаловський є дошкульним місцем, тому що там розміщені спеціальні військові літаки, а також VIP-транспорт російських лідерів, – певні представники британського оборонного відомства.
Навіть потужний обстріл Чорноморського флоту Росії, який, на переконання розвідників, цілком імовірно стався днями, не перевершує вибухів на авіабазі Чкаловський.
Найбільш відчутним, наголошують британці, є пошкодження літака спеціальної місії Іл-20 (за класифікацією НАТО – COOT), що виконує завдання зі збору електронної розвідувальної інформації.
Водночас у розвідці Міноборони Великої Британії не виключають, що інтенсивність, із якою РФ останнім часом завдає ударів по Україні, частково є відповіддю на інциденти в Росії та Криму.
Оскільки наземний бій є відносно статичним, британські розвідники вважають, що наразі обидві сторони шукають переваги, завдаючи удари вглиб території противника.
Нагадаємо, що 18 вересня на аеродромі Чкаловський у Московській області РФ невідомі диверсанти підірвали російську авіатехніку.
Повідомляється про пошкодження літаків Ан-148 та Іл-20, що належать до 354 авіаполку спецпризначення, а також вертольота Мі-28Н, який активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Міноборони Росії
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