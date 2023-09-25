Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Мир
Валерий Савицкий, редактор ленты

США ввели санкции против ряда компаний за экспорт деталей для российских БпЛА

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден ввел торговые ограничения против 11 китайских и пяти российских компаний за поставки компонентов для производства беспилотников, которые РФ использует в войне против Украины.

Как сообщает The Guardian, Министерство торговли, которое осуществляет надзор за экспортной политикой, добавило в торговый черный список 28 фирм, в том числе ряд финских и немецких компаний. Ограничения затруднят им передачу технологий со стороны американских поставщиков.

Девять из этих компаний, в частности китайская Asia Pacific Links Ltd и российская SMT-iLogic, предположительно участвовали в схеме поставки деталей для беспилотников ранее внесенному в черный список Центру специальных технологий. Этот Центр позже поставлял компоненты Главному разведывательному управлению Генштаба Российской Федерации.

Сейчас смотрят

— Мы без колебаний будем принимать быстрые и решительные меры в отношении тех, кто продолжает пытаться поставлять и поддерживать незаконную и аморальную войну Путина в Украине, — заявил Алан Эстевес, руководитель отдела экспортного контроля Министерства торговли США.

Напомним, Россия увеличила объемы производства ракет, несмотря на западные санкции, и даже превысила довоенный уровень. Все необходимые для производства компоненты агрессор получает через Армению и Турцию.

19 сентября Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против международной сети, которая помогает Ирану изготавливать беспилотники.

Читайте также
Санкции с России снимать не собираются — Гутерриш
Генсек ООН Антоніу Гутерріш

Источник: The Guardian
Джо Байден, санкції, Санкції проти Росії, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР: Становится все более опасным
Путін Кім чен Ин
Эксперт назвал два типа западного вооружения, которое изменит ситуацию на поле боя
ATACMS
США могут предоставить Украине ATACMS, которые малоэффективны для Крыма — Ходжес
Бен Ходжес Годжес
Независимо от выборов в США, Британия продолжит поддерживать Украину — глава Минобороны
Грант Шеппс - міністр оборони Великої Британії
Спикер Палаты представителей сохранит $300 млн помощи Украине в проекте финансирования Пентагона
США ввели санкции против ряда компаний за экспорт деталей для российских БпЛА

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
Набег РДК на Курск | Последствия атаки в Черкассах | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
США ввели санкции против ряда компаний за экспорт деталей для российских БпЛА
Новые детали атаки по Одессе | ООН имеет доказательства пыток РФ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
США ввели санкции против ряда компаний за экспорт деталей для российских БпЛА
Польша сокращает помощь нашим беженцам Новое заявление МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
США ввели санкции против ряда компаний за экспорт деталей для российских БпЛА
Авиаудар РФ по Бериславу “Абрамсы” уже в Украине | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
США ввели санкции против ряда компаний за экспорт деталей для российских БпЛА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь