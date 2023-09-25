США ввели санкции против ряда компаний за экспорт деталей для российских БпЛА
Президент США Джо Байден ввел торговые ограничения против 11 китайских и пяти российских компаний за поставки компонентов для производства беспилотников, которые РФ использует в войне против Украины.
Как сообщает The Guardian, Министерство торговли, которое осуществляет надзор за экспортной политикой, добавило в торговый черный список 28 фирм, в том числе ряд финских и немецких компаний. Ограничения затруднят им передачу технологий со стороны американских поставщиков.
Девять из этих компаний, в частности китайская Asia Pacific Links Ltd и российская SMT-iLogic, предположительно участвовали в схеме поставки деталей для беспилотников ранее внесенному в черный список Центру специальных технологий. Этот Центр позже поставлял компоненты Главному разведывательному управлению Генштаба Российской Федерации.
— Мы без колебаний будем принимать быстрые и решительные меры в отношении тех, кто продолжает пытаться поставлять и поддерживать незаконную и аморальную войну Путина в Украине, — заявил Алан Эстевес, руководитель отдела экспортного контроля Министерства торговли США.
Напомним, Россия увеличила объемы производства ракет, несмотря на западные санкции, и даже превысила довоенный уровень. Все необходимые для производства компоненты агрессор получает через Армению и Турцию.
19 сентября Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против международной сети, которая помогает Ирану изготавливать беспилотники.
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