США ввели санкции против ряда компаний за экспорт деталей для российских БпЛА

Президент США Джо Байден ввел торговые ограничения против 11 китайских и пяти российских компаний за поставки компонентов для производства беспилотников, которые РФ использует в войне против Украины.

Как сообщает The Guardian, Министерство торговли, которое осуществляет надзор за экспортной политикой, добавило в торговый черный список 28 фирм, в том числе ряд финских и немецких компаний. Ограничения затруднят им передачу технологий со стороны американских поставщиков.

Девять из этих компаний, в частности китайская Asia Pacific Links Ltd и российская SMT-iLogic, предположительно участвовали в схеме поставки деталей для беспилотников ранее внесенному в черный список Центру специальных технологий. Этот Центр позже поставлял компоненты Главному разведывательному управлению Генштаба Российской Федерации.

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— Мы без колебаний будем принимать быстрые и решительные меры в отношении тех, кто продолжает пытаться поставлять и поддерживать незаконную и аморальную войну Путина в Украине, — заявил Алан Эстевес, руководитель отдела экспортного контроля Министерства торговли США.

Напомним, Россия увеличила объемы производства ракет, несмотря на западные санкции, и даже превысила довоенный уровень. Все необходимые для производства компоненты агрессор получает через Армению и Турцию.

19 сентября Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против международной сети, которая помогает Ирану изготавливать беспилотники.

Источник : The Guardian

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