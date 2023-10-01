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Не здесь и сейчас: Сунак отрицает отправку инструкторов для тренировок ВСУ в Украине

Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил, что сейчас не планируется отправлять британских инструкторов в Украину для обучения военных ВСУ, а соответствующее заявление главы Минобороны Гранта Шаппса неправильно поняли.

— Я думаю, что об этом сообщают неправдиво… Министр обороны говорил о том, что вполне возможно однажды в будущем мы сможем провести некоторые из этих тренировок в Украине. Но это на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас, — отметил он.

В то же время Сунак подчеркнул, что британские солдаты не могут участвовать в боевых действиях в Украине.

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— Что мы делаем, так это тренируем украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании. Это то, чем каждый должен гордиться, потому что это имеет огромное значение, — подытожил глава британского правительства.

Ранее The Telegraph сообщила, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс предположил, что британские войска могут тренировать украинских военных в Украине.

По его словам, он обсудил с военными перенос большей части тренировок в Украину и возможность оказания помощи флоту в защите коммерческих судов в Черном море.

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Українські військові, армія, ЗСУ, війна

Источник: Sky News
Война в Украине, Военные учения, Великобритания, ВСУ, Ріші Сунак, Украина-Великобритания
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