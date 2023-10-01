Не тут і зараз: Сунак заперечує відправлення інструкторів для тренувань ЗСУ в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запевнив, що зараз не планується відправляти британських інструкторів в Україну для навчання військових ЗСУ, а відповідну заяву глави Міноборони Гранта Шаппса неправильно зрозуміли.

– Я думаю, що про це повідомляють неправдиво… Міністр оборони говорив про те, що цілком можливо одного дня в майбутньому ми зможемо провести деякі з цих тренувань в Україні. Але це на довгострокову перспективу, а не тут і зараз, – наголосив він.

Водночас Сунак наголосив, що британські солдати не можуть брати участь у бойових діях в Україні.

Зараз дивляться

– Що ми робимо, так це тренуємо українців. Ми робимо це тут, у Великій Британії. Це те, чим кожен повинен пишатися, тому що це має величезне значення, – підсумував глава британського уряду.

Раніше The Telegraph повідомила, що міністр оборони Великї Британії Грант Шаппс припустив, що британські війська можуть тренувати українських військових в Україні.

За його словами, він обговорив з військовими переведення більшості тренувань до України та можливість надання допомоги флоту в захисті комерційних суден у Чорному морі.

Джерело : Sky News

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