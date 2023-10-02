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Путін не може виграти війну, але й не може знайти спосіб вийти з неї – Міноборони Британії

Грант Шеппс - міністр оборони Великої Британії
Фото: Getty Images

Диктатор РФ Володимир Путін не може виграти війну проти України, але й не може знайти спосіб вийти з неї, вважає очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс.

Про це повідомляє BBC.

За словами міністра, Путін хотів захопити Київ “блефом”, але народ України не дозволить цьому статися.

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– І ми теж не дозволимо… Ми не повинні відступати, – сказав він.

Шеппс також додав, що війна поглинає зброю і людей “із жахливою швидкістю”, та “ми повинні залишатися непохитними”.

У своїй промові посадовець також називає Україну “частиною сім’ї європейських демократичних націй”.

Раніше The Telegraph повідомила, що міністр оборони Великї Британії Грант Шеппс припустив, що британські війська можуть тренувати українських військових в Україні.

Згодом прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запевнив, що зараз не планується відправляти британських інструкторів в Україну для навчання військових ЗСУ.

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Джерело: BBC
Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Путін, Росія
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