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Стало известно, когда ЕС может объявить о начале переговоров по вступлению Украины

Україна в ЄС, акція
Фото: Pexels

Европейский Союз готовится в декабре объявить о начале переговоров относительно вступления Украины в блок.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на троих европейских чиновников.

В июне Евросоюз предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а в ноябре Еврокомиссия должна представить отчет о выполнении Украиной и другими претендентами условий для вступления в блок.

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Для того чтобы начать переговоры, Украина должна выполнить семь условий, включая проведение судебных реформ и борьбу с коррупцией. По состоянию на август из семи условий были выполнены только два, ранее заявило украинское правительство.

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Может быть так, что Украина не выполнит все семь условий к декабрю, когда главы европейских государств и правительств соберутся на саммит. Но лидеры должны будут сделать политическое заявление, разрешающее начало переговоров.

— Цель состоит в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров, — сказал один из дипломатов, добавив, что юридическое решение о принятии Украины может быть к началу 2024 года.

Еще один дипломат сказал, что в декабре лидеры направят позитивный сигнал о будущем членстве Украины.

21 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9610 о национальных меньшинствах. Его принятие было одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Источник: Politico
ЕС, Украина-ЕС
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