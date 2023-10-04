Стало известно, когда ЕС может объявить о начале переговоров по вступлению Украины
Европейский Союз готовится в декабре объявить о начале переговоров относительно вступления Украины в блок.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на троих европейских чиновников.
В июне Евросоюз предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а в ноябре Еврокомиссия должна представить отчет о выполнении Украиной и другими претендентами условий для вступления в блок.
Для того чтобы начать переговоры, Украина должна выполнить семь условий, включая проведение судебных реформ и борьбу с коррупцией. По состоянию на август из семи условий были выполнены только два, ранее заявило украинское правительство.
Может быть так, что Украина не выполнит все семь условий к декабрю, когда главы европейских государств и правительств соберутся на саммит. Но лидеры должны будут сделать политическое заявление, разрешающее начало переговоров.
— Цель состоит в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров, — сказал один из дипломатов, добавив, что юридическое решение о принятии Украины может быть к началу 2024 года.
Еще один дипломат сказал, что в декабре лидеры направят позитивный сигнал о будущем членстве Украины.
21 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9610 о национальных меньшинствах. Его принятие было одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
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