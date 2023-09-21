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Шаг к евроинтеграции: Рада приняла новый законопроект о нацменьшинствах

Шаг к евроинтеграции: Рада приняла новый законопроект о нацменьшинствах

Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9610 о национальных меньшинствах. Его принятие было одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За принятие закона проголосовали 318 парламентариев, против не проголосовал никто, однако трое нардепов воздержались.

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Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что законопроектом:

  • определяется, кто такие национальные меньшинства;
  • разрешается использование языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;
  • будет разрабатываться методология использования языков нацменьшинств в определенных регионах;
  • уточняется порядок определения населенных пунктов, в которых большинство — это нацменьшинства.
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Напомним, что 13 декабря 2022 года народные депутаты проголосовали в целом законопроект № 8224 о национальных меньшинствах (сообществах) Украины. В документе впервые на уровне законодательства закрепили полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего госполитику в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).

Фото: Ярослав Железняк/pixabay

Верховна Рада, Украина-ЕС
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