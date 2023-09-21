Шаг к евроинтеграции: Рада приняла новый законопроект о нацменьшинствах
Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9610 о национальных меньшинствах. Его принятие было одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За принятие закона проголосовали 318 парламентариев, против не проголосовал никто, однако трое нардепов воздержались.
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что законопроектом:
- определяется, кто такие национальные меньшинства;
- разрешается использование языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;
- будет разрабатываться методология использования языков нацменьшинств в определенных регионах;
- уточняется порядок определения населенных пунктов, в которых большинство — это нацменьшинства.
Напомним, что 13 декабря 2022 года народные депутаты проголосовали в целом законопроект № 8224 о национальных меньшинствах (сообществах) Украины. В документе впервые на уровне законодательства закрепили полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего госполитику в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).
Фото: Ярослав Железняк/pixabay
Загрузка
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко