Окно к переговорам о членстве: почему отчет Еврокомиссии важен и чего ожидать Украине

Уже совсем скоро Европейская комиссия предоставит официальную оценку прогрессу Украины в выполнении “домашнего задания”. Речь идет о семи рекомендациях, которые наша страна получила вместе со статусом кандидата в члены ЕС.

Их выполнение может позволить начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Что Украина рассчитывает услышать от Еврокомиссии и насколько реально запустить переговоры по вступлению в ЕС уже до конца года – далее в материале.

Статус кандидата с условиями: какие требования выдвинул Брюссель

23 июня прошлого года все страны-члены Европейского Союза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. При этом Еврокомиссия определила условия, на которых наша страна его получила.

Речь идет о семи задачах, которые должен выполнить Киев:

1. Ввести процедуру отбора судей Конституционного суда Украины, “включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков”, на основании рекомендаций Венецианской комиссии.

2. Завершить проверку добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

3. Усилить борьбу с коррупцией, в том числе среди высокопоставленных чиновников. Обеспечить динамику судебных дел и вынесенных приговоров. Завершить назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и назначить нового директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

4. Привести украинское законодательство о борьбе с отмыванием средств в соответствие со стандартами FATF (Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег). Принять стратегический план реформирования правоохранительного сектора.

5. Ввести так называемый антиолигархический закон, с учетом будущего заключения Венецианской комиссии по нему.

6. Принять новый закон о медиа, который соответствовал бы нормам ЕС (Директиве об аудиовизуальных медиауслугах).

7. Завершить реформу законодательства о национальных меньшинствах, согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Еврокомиссия должна отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов.

В ЕС отмечали, что Украина достигла стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека, а также продемонстрировала экономическую устойчивость даже во время полномасштабной войны. Однако необходимо продолжать структурные реформы.

Поэтому любой дальнейший прогресс на пути Украины в ЕС будет возможен при условии выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии. От этого, в частности, зависит переход на следующий этап – к открытию переговоров о вступлении в Евросоюз.

Выполнение рекомендаций Еврокомиссии: где находится Украина

Анализ того, где находится Украина в выполнении задач Еврокомиссии, провел Центр Новая Европа. Исследование проходило в партнерстве с рядом аналитических центров и организаций.

По мнению экспертов – а это уже четвертый мониторинг, – Украина продвинулась в выполнении большинства рекомендаций. Общая оценка выполнения всех семи требований составила 6,8 из 10 баллов (на начало февраля было 5,8 балла).

????????????????@NEC_Ukraine здійснив 4-й незалежний моніторинг впровадження Україною 7 реформ, рекомендованих ЄС для подальшого просування до членства: https://t.co/7PmpP90nOy ????ОЦІНКА: 6,8 балів (було 5,8).

Кілька ключових висновків у темі???? pic.twitter.com/HNF1tpWet6 — New Europe Center (@NEC_Ukraine) May 4, 2023

По каждому из семи пунктов оценки следующие:

Реформа системы отбора судей Конституционного суда – 2 балла (в предварительных мониторингах также было 2 балла). Это единственный из семи пунктов, имеющий столь низкую оценку выполнения.

Реформа Высшего совета правосудия и ВККС – 8 баллов (ранее было 7 баллов).

Борьба с коррупцией, назначение председателей САП и НАБУ – 8 баллов (ранее было 7 баллов).

Борьба с отмыванием средств – 6 баллов (оценка не изменилась).

Так называемый антиолигархический закон – аналитики перестали оценивать этот критерий (ранее было 2 балла). Как объясняется в исследовании, выполнение рекомендации фактически заморожено из-за отсутствия заключения Венецианской комиссии по принятому Верховной Радой закону. Более того, есть признаки, “что в ЕС изменилось отношение к этому критерию”, и там считают более эффективными другие механизмы, чем “антиолигархический” закон.

Законодательство о медиа – 9 баллов (оценка не изменилась).

Законодательство о нацменьшинствах – 8 баллов (оценка не изменилась).

Эксперты отмечают, что к полному выполнению приближается реформа Высшего совета правосудия и ВККС – двух важных судейских органов Украины. Были назначены 17 из 21 членов ВСП, который, в свою очередь, начал собеседования с 32 финалистами конкурса на должности в ВККС.

Ощутимый прогресс есть и в сфере борьбы с коррупцией. В частности, назначены руководители САП и НАБУ.

Также идет работа над завершением реформ в сфере медиа и прав нацменьшинств. Так, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рекламе, который должен завершить унификацию украинского законодательства в сфере медиа с требованиями ЕС.

Также продолжается разработка актов, имплементирующих закон о нацменьшинствах. К примеру, Кабмин одобрил концепцию государственной программы Единство в разнообразии до 2034 года, целью которой будет реализация прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов Украины.

А наиболее проблемным является внедрение механизма отбора судей в КСУ. Несмотря на принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта №7662, Венецианская комиссия обеспокоена полномочиями и составом органа, который будет отбирать кандидатов в КСУ (Совещательной группы экспертов).

В целом до вступления в Евросоюз Украина должна имплементировать 29 тыс. различных стандартов “абсолютно во всех сферах”, отмечала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Выступая в марте на саммите экспортеров от Forbes, она пообещала, что правительство в конце мая представит дорожную карту, согласно которой “каждый сектор от аграрного до транспортного, энергетического, экологического будет понимать, какой путь нам предстоит впереди”.

Два отчета: когда ожидать оценку Еврокомиссии

В 2023 году Еврокомиссия обнародует два важных для Украины отчета.

Первый ожидается уже в июне. Как объяснял глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, это будет “устная оценка” выполнения Украиной семи рекомендаций.

А осенью будет представлен второй отчет о политике расширения Евросоюза. Он впервые будет касаться Украины.

О двух докладах – промежуточном и основном – сообщала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 15 мая.

– Есть очень четкая дорожная карта. В июне у нас будет устная презентация… Важный доклад – письменный, который запланирован на октябрь. И я думаю, что Совет ЕС в декабре будет принимать решение по этому докладу, в котором не только Украина, но и другие потенциальные кандидаты, — рассказала она, комментируя перспективы начала переговоров по членству.

По словам главы Еврокомиссии, скорость продвижения по этой “дорожной карте” зависит от прогресса Украины на пути реформ.

На той же пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель пообещал до конца года вынести на рассмотрение Евросовета вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Далее решение будут принимать страны-члены блока, “с учетом проделанного прогресса” и доклада Еврокомиссии.

Как отмечал Матти Маасикас, устная оценка в июне не менее важна, поэтому Украина не должна терять время. Евросоюз рекомендует, чтобы к этому времени наше государство ускорилось в реализации реформ.

– Надо принять закон о рекламе, установить электронное декларирование имущества, пересмотреть закон о Конституционном суде, пересмотреть дефиницию политических лиц в законе №8008 об отмывании денег. И нужно создать Высшую квалификационную комиссию судей. Сейчас пора засучить рукава, — объяснил глава представительства ЕС.

Стоит отметить, что вице-премьер Ольга Стефанишина уже призвала парламент принять в мае законопроекты, о которых упоминал Маасикас:

изменения в законодательство о рекламе;

проекты законов о реализации рекомендаций FATF в части финансового мониторинга;

изменения в законодательство о порядке отбора кандидатур на должность судей КСУ.

Стефанишина отметила, что отчет и оценка Еврокомиссии по семи рекомендациям будут “в начале июня”. Поэтому законопроекты следует принять к лету, чтобы “обеспечить положительный результат”.

По прогнозу вице-премьера, в конце июня лидеры Евросоюза соберутся на спецзаседание Євросовета, чтобы обсудить вопрос расширения блока в контексте членства Украины.

Что Украина может услышать в июне

Политологи, с которыми пообщались Факты ICTV, согласны с тем, что следует ожидать положительного промежуточного отчета Еврокомиссии в июне.

– Думаю, что будет положительная оценка прогресса Украины. Большинство из семи шагов на самом деле Украина уже выполнила. Там есть определенные нюансы, и, скорее всего, на эти нюансы нам укажут, — отметил политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

По его мнению, точно не возникнет значительных претензий к законодательству о медиа, антикоррупционной реформе, борьбе с отмыванием средств, закону о нацменьшинствах (несмотря на позицию Венгрии по этому вопросу).

А принципиальными могут быть два вопроса: реформа процедуры отбора судей Конституционного суда и продолжение судебной реформы (речь идет о ВСП и ВККС).

– Судебная реформа реально не завершена. Поэтому, скорее всего, по этим пунктам нам будут высказаны даже не замечания, а пожелания в ближайшее время устранить противоречия как минимум на законодательном уровне, – объяснил Игорь Рейтерович.

Он добавил, что Еврокомиссия, скорее всего, признает пять из семи рекомендаций выполненными.

Политолог Олег Саакян также считает, что стоит ожидать “достаточно хорошие оценки”. Он обратил внимание, что Украина поставила амбициозную планку выполнить все семь рекомендаций уже к концу 2023 года, и форсированно продвигается по этому пути.

– Скорее всего, в промежуточном отчете мы увидим одобрительные отзывы по поводу попыток и темпов Украины. И при этом акцентирование внимания на тех пунктах, по которым Украина еще не набрала необходимый темп, — заявил он.

Надежды на старт переговоров о членстве

От выполнения семи рекомендаций и выводов Еврокомиссии напрямую зависит, сможет ли Украина начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в этом году.

В кабинетах власти настаивают, что время для этого пришло. Как подчеркивал президент Владимир Зеленский, Украина рассчитывает открыть переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2023 года.

Важно и то, что переговоры о вступлении должны начаться без дополнительных требований ЕС. В этом заверила вице-премьер Ольга Стефанишина. То есть все, что требуется от Украины, – выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, а дополнительных выдвигать не будут.

– Есть четкая договоренность, что дополнительных задач для Украины, кроме семи рекомендаций, Еврокомиссия определять не будет. На политическом уровне мы имеем общее понимание, что выполнение семи политических критериев – это окно возможностей, позволяющее открыть переговоры о вступлении в ЕС, — отметила Стефанишина.

В Офисе президента, однако, признают, что процесс вступления в ЕС непростой. Как объяснил в одном из интервью заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква, соглашение о присоединении к Евросоюзу состоит из 35 глав, каждая из которых нуждается в отдельных переговорах.

– Каждая из этих глав должна быть открыта единогласным решением, закрыта единогласным решением. И, опять же, полностью документ закрывается, только когда успешно закрыты все главы. Это очень длительный процесс, который, впрочем, страны проходили по-разному. В этом году наша основная цель – получить решение о начале переговоров о вступлении. У нас есть отличные шансы для этого, – рассказал Жовква.

Несмотря на сложность процесса, на Банковой считают, что Украина будет готова стать полноценным членом ЕС уже через два года.

Перспективы и препятствия на пути в ЕС: мнения экспертов

Политолог Игорь Рейтерович считает старт переговоров о членстве Украины в ЕС в 2023 году “реальной историей”, однако следует понимать, что это “не будет процессом нескольких недель или месяцев”.

Политолог выделил три возможных препятствия на этом пути:

Невыполнение Украиной всех требований Еврокомиссии. Однако Киев вполне способен устранить это препятствие до старта переговоров.

Полномасштабная война, которая “накладывает свой отпечаток”. По словам Рейтеровича, проще было бы начинать переговорный процесс, “когда война будет в том или ином формате завершена”.

Позиция отдельных стран-членов ЕС, в частности, Венгрии, которые могут злоупотреблять своим правом вето при рассмотрении вопроса о вступлении Украины. В то же время, политолог отметил, что с такими странами “нужно работать”.

– Думаю, что это право вето они не могут применить именно к старту переговоров. Они могут потом, в процессе вставлять палки в колеса. Но это же больше политическое решение. Если мы доведем до логического завершения эти семь пунктов, и ситуация на фронте будет более или менее благоприятной для наших Вооруженных сил, я думаю, что начало переговоров о членстве – это реальная перспектива этого года, — подчеркнул Рейтерович.

Политолог Олег Саакян также считает, что Украина может рассчитывать на начало переговоров в этом году. Однако “форсированного, интенсивного продвижения” на пути евроинтеграции, по его мнению, ожидать не стоит.

– Проблемы могут быть на этапе единогласия в действиях: есть фактор Венгрии. И, пользуясь им, другие скептически настроенные по отношению к нам государства могут попытаться сгруппироваться и выступить и не “за”, и не “против”, но де-факто поддержать такой “негласный саботаж”, — объяснил он.

Саакян добавил, что эти риски прогнозируемы, и уже идет работа по их нейтрализации. К тому же сам Евросоюз не заинтересован в существовании разногласий внутри блока.

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