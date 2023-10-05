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Валентина Летяк, редактор ленты

Премьер Словакии заверил Зеленского в непрерывности поддержки Украины

Людовіт Одор
Фото: Depositphotos

Украина может рассчитывать на постоянную поддержку со стороны Словакии, заявил премьер-министр страны Людовит Одор по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Испании.

— Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на Востоке и Западе. Наши общие ценности и видение объединяют нас, и Украина является частью этого. В Гранаде мы заверили президента Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку, — написал он в Twitter.

Он также показал фото, на котором жмет руку улыбающемуся Зеленскому.

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Противоположное заявление сделала после победы на парламентских выборах антиукраинской партии президент Словакии Зузана Чапутова. Она выступила против того, чтобы правительство отправило Украине дополнительную военную помощь.

Минобороны Словакии уже рассмотрело возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи еще при правлении правительства Одора.

30 сентября на парламентских выборах в Словакии победила пророссийская партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который повторил свое скандальное заявление о прекращении военной помощи Украине, если ему удастся сформировать правительство.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Зброя для України, парламентські вибори, Російська агресія, Словакия
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