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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Прем’єр Словаччини запевнив Зеленського у безперервній підтримці України

Людовіт Одор
Фото: Depositphotos

Україна може розраховувати на постійну підтримку з боку Словаччини, заявив прем’єр-міністр країни Людовіт Одор за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії.

– Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході і заході. Наші спільні цінності та бачення об’єднують нас, і Україна є частиною цього. У Гранаді ми запевнили президента Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку, – написав він у Twitter.

Він також показав фото, на якому тисне руку усміхненому Зеленському.

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Протилежну заяву зробила після перемоги на парламентських виборах антиукраїнської партії президент Словаччини Зузана Чапутова. Вона виступила проти того, щоб уряд відправив Україні додаткову військову допомогу.

Міноборони Словаччини вже розглянуло можливість надання Україні нового пакету військової допомоги ще за правління уряду Одора.

30 вересня на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який повторив свою скандальну заяву про припинення військової допомоги Україні, якщо йому вдасться сформувати уряд.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зброя для України, парламентські вибори, Російська агресія, Словаччина
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