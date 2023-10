Прем’єр Словаччини запевнив Зеленського у безперервній підтримці України

Україна може розраховувати на постійну підтримку з боку Словаччини, заявив прем’єр-міністр країни Людовіт Одор за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії.

– Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході і заході. Наші спільні цінності та бачення об’єднують нас, і Україна є частиною цього. У Гранаді ми запевнили президента Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку, – написав він у Twitter.

Він також показав фото, на якому тисне руку усміхненому Зеленському.

We strive for peace in all of Europe: countries big or small, east or west. Our shared values and vision unite us, and #Ukraine is part of this. In Granada we’ve assured @ZelenskyyUa he can rely on our ongoing support. pic.twitter.com/AaqZvTzRzo

— Ludovit Odor (@LudoOdorPM) October 5, 2023