На фоне результатов выборов. В Словакии выступили против новой военной помощи Украине

После победы на парламентских выборах антиукраинской партии президент Словакии Зузана Чапутова выступила против того, чтобы правительство отправило Украине дополнительную военную помощь.

Об этом сообщает Dennik N.

Указано, что Минобороны Словакии рассмотрело возможность передачи Украине нового пакета военной помощи, который могли бы предоставить во время правления правительства действующего премьера Людовита Одора, но Чапутова, которая несет политическую ответственность за правительство, против.

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По мнению президента, нужно уважать результаты парламентских выборов, на которых победила партия Smer-SD, обещавшая избирателям “ни одной пули Украине”.

Пресс-секретарь Чапутовой Мартин Стрижинец добавил, что игнорирование этой позиции “создало бы плохой прецедент на будущее”.

Выборы в Словакии

30 сентября в Словакии прошло голосование на досрочных парламентских выборах. Одержала победу пророссийская партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо. В то же время она набрала лишь 22,9% голосов, а этого недостаточно для формирования большинства. Однако Фицо будет иметь шанс снова стать премьер-министром, когда начнутся коалиционные переговоры.

Прокремлевский политик накануне повторил свое скандальное заявление о прекращении военной поддержки Украины, если он сможет сформировать правительство.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, комментируя результаты выборов в Словакии, сказал, что влияние российской агентуры в стране очень велико.

— И я могу сказать, что это право народа Словакии, который сделал такой выбор. Но имейте в виду, влияние российской агентуры в Словакии просто безумное. Они изначально были в Праге, но за счет того, что их там немного “погоняли”, они перебрались в Братиславу. И то что мы на сегодняшний день видим — это влияние РФ, которая пытается раздувать ситуацию в Европе, — отметил Данилов.

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