Польша требует от Украины забрать свою жалобу из ВТО

Украина должна не просто приостановить рассмотрение своей жалобы во Всемирной торговой организации (ВТО) против Польши, а отозвать ее.

Об этом заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в интервью RMF24.

— Мы требуем отзыва жалобы, а не приостановления разбирательства. Это хороший шаг, но недостаточный. О снятии зернового эмбарго не может быть и речи, — отметил он.

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По его словам, Варшава ведет постоянный диалог с Киевом, однако “не ожидает какого-то существенного прорыва в ближайшее время, потому что это сложный вопрос”.

Накануне правительство Украины “поставило на паузу” рассмотрение жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО, чтобы решить в целом вопрос торговли со странами ЕС.

По словам заместителя министра экономики Тараса Качки, сейчас дело на стадии консультаций, на которую отводится 60 дней.

Источник: RMF24

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