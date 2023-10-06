Польща вимагає від України забрати свою скаргу із СОТ
Україна повинна не просто призупинити розгляд своєї скарги у Світовій організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, а й відкликати її.
Про це заявив офіційний представник уряду Польщі Пйотр Мюллер в інтерв’ю RMF24.
– Ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній. Про зняття зернового ембарго не може бути й мови, – зазначив він.
За його словами, Варшава веде постійний діалог із Києвом, однак “не очікує якогось істотного прориву найближчим часом, тому що це складне питання”.
Напередодні уряд України “поставив на паузу” розгляд скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину у СОТ, щоб вирішити загалом питання торгівлі з країнами ЄС.
За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, наразі справа на стадії консультацій, на яку відводиться 60 днів.
Джерело: RMF24
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