Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Польща вимагає від України забрати свою скаргу із СОТ

зерно
Фото: Depositphotos

Україна повинна не просто призупинити розгляд своєї скарги у Світовій організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, а й відкликати її.

Про це заявив офіційний представник уряду Польщі Пйотр Мюллер в інтерв’ю RMF24.

– Ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній. Про зняття зернового ембарго не може бути й мови, – зазначив він.

Зараз дивляться

За його словами, Варшава веде постійний діалог із Києвом, однак “не очікує якогось істотного прориву найближчим часом, тому що це складне питання”.

Напередодні уряд України “поставив на паузу” розгляд скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину у СОТ, щоб вирішити загалом питання торгівлі з країнами ЄС.

За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, наразі справа на стадії консультацій, на яку відводиться 60 днів.

Читайте також
Кулеба про суперечку довкола експорту: “Зернова війна” не потрібна ні Києву, ні Варшаві
зерно

Джерело: RMF24

Імпорт, експорт зерна, Польша, СОТ, Україна-Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Загроза нової агресії РФ у 2028 році: які країни у зоні ризику та що унеможливить напад
Польща вимагає від України забрати свою скаргу із СОТ
Румунія дозволить імпорт зерна з України лише за ліцензіями
зерно
Укрзалізниця запускає міжнародний потяг сполученням Львів – Варшава
Укрзалізниця
Польщі не було на Форумі оборонних індустрій, хоча її запрошували – посол
Форум оборонних індустрій
Ціни на пшеницю рекордно знижуються попри вихід РФ із зернової угоди – Bloomberg
зерно, пшениця

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Польща вимагає від України забрати свою скаргу із СОТ
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Польща вимагає від України забрати свою скаргу із СОТ
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Польща вимагає від України забрати свою скаргу із СОТ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь