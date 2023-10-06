РФ будет применять больше Shahed благодаря помощи Ирана – Гуменюк
Россияне будут использовать больше дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 во время атак на украинские города, благодаря помощи Ирана.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
– Очевидно, что будет увеличиваться количество. Это не запугивание, это объективная реальность и аналитика. Они могут применять большее количество шахедов, поскольку они (россияне, – Ред.) получают поддержку из других стран, непосредственно из Ирана, – сказала она.
Гуменюк также напомнила, что Российская Федерация на своей территории начала собирать беспилотники Shahed, которые маркируют как Герань-2. Более того, оккупанты хвастаются своим производством.
Она отметила, что украинские военные могут противостоять России и ее дронам. В частности Украина имеет преимущества в “морском бою”.
Напомним, ночью 6 октября, во время атаки Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей силы противовоздушной обороны уничтожили 25 ударных беспилотников Shahed-136/131.
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