Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

РФ будет применять больше Shahed благодаря помощи Ирана – Гуменюк

РФ будет применять больше Shahed благодаря помощи Ирана – Гуменюк
Фото: Media Center Ukraine — Odesa

Россияне будут использовать больше дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 во время атак на украинские города, благодаря помощи Ирана.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

– Очевидно, что будет увеличиваться количество. Это не запугивание, это объективная реальность и аналитика. Они могут применять большее количество шахедов, поскольку они (россияне, – Ред.) получают поддержку из других стран, непосредственно из Ирана, – сказала она.

Гуменюк также напомнила, что Российская Федерация на своей территории начала собирать беспилотники Shahed, которые маркируют как Герань-2. Более того, оккупанты хвастаются своим производством.

Сейчас смотрят

Она отметила, что украинские военные могут противостоять России и ее дронам. В частности Украина имеет преимущества в “морском бою”.

Напомним, ночью 6 октября, во время атаки Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей силы противовоздушной обороны уничтожили 25 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Читайте также
Шахеды повредили зернохранилище в Одесской области, переправа временно не работает
Обстріл Одеської області 6 жовтня 2023

Shahed, Иран, Безпілотники, Война в Украине, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
військові ЗСУ
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
Паспорт України
ООН направила экспертов на место ракетного удара по селу Гроза
Обстріл села Гроза, Харківська область
Удар по Грозе: на поминках бойца погибли сын с невесткой, дочь, жена, мать и отец
РФ будет применять больше Shahed благодаря помощи Ирана – Гуменюк
Залужный и Шаптала посетили военных на Юге и определили дальнейшие действия в контрнаступлении
Залужний

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых
удар по Харкову
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
РФ будет применять больше Shahed благодаря помощи Ирана – Гуменюк
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
РФ будет применять больше Shahed благодаря помощи Ирана – Гуменюк
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
РФ будет применять больше Shahed благодаря помощи Ирана – Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь