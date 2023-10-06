РФ застосовуватиме більше Shahed завдяки допомозі Ірану – Гуменюк

Росіяни будуть використовувати більше дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 під час атак на українські міста, завдяки допомозі Ірану.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

– Очевидно, що зростатиме кількість. Це не залякування, це об’єктивна реальність і аналітика. Вони можуть застосовувати більшу кількість Шахедів, оскільки вони (росіяни, – Ред.) мають підтримку з інших країн, безпосередньо з Ірану, – сказала вона.

Гуменюк також нагадала, що Російська Федерація на своїй території почала збирати безпілотники Shahed, які маркують як Герань-2. Ба більше, окупанти хизуються своїм виробництвом.

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Вона зазначила, що українські військові можуть протистояти Росії та її дронам. Зокрема Україна має переваги у “морському бої”.

Нагадаємо, уночі 6 жовтня, під час атаки Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей сили протиповітряної оборони знищили 25 ударних безпілотників Shahed-136/131.

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