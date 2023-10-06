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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Швеция готовит 14-й пакет помощи для Украины и рассматривает возможность передачи самолетов Gripen

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

В пятницу, 6 октября правительство Швеции объявило о 14-м пакете военной помощи для Украины, а также о подготовке решения относительно возможной передачи истребителей Gripen.

Такое заявление сделал министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает издание Aftonbladet.

Отмечается, что стоимость пакета помощи составляет 2,2 млрд шведских крон — €143 млн. Сюда входят: боеприпасы, запасные части для бронетехники, средства связи и пехотное снаряжение и прочее.

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– Это следует рассматривать как выражение преданности Швеции долгосрочной поддержке Украины, – сказал Йонсон.

Также он рассказал, что Вооруженные силы Швеции и управление оборонного вооружения изучают возможность передачи или экспорта в Украину истребителей Gripen.
Gripen: характеристики

– Правительство приняло решение поручить… оценить условия, на которых Швеция может сделать свой вклад в сфере боевых самолетов. Мы можем сделать это путем расширения нашего участия в коалиции F-16 или путем передачи в дар или экспорта системы Gripen, – отметил министр.

Оценка и окончательное решение по истребителям будут объявлены до 6 ноября.

– Мы также заявили, что обязательным условием для предоставления истребителей является то, что Швеция является союзником НАТО, и мы вели диалог с украинцами, и они выразили понимание этого, – добавил глава Минобороны Швеции.

Ранее сообщалось, что Чехия ведет переговоры со Швецией о возможности обучения украинских пилотов для работы на истребителях Gripen на своей территории.

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винищувач Gripen

Истребители для Украины, Зброя для України, Швеция
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