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Валерій Савицький, редактор стрічки

Чехія готова навчати українських пілотів на шведських Gripen

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

Чехія веде переговори зі Швецією про можливість навчання українських пілотів для роботи на винищувачах Gripen на своїй території.

Про це заявила міністерка оборони Яна Чернохова під час відкритої дискусії у Празі, повідомляє Radio Prague International.

Очільниця відомства зазначила, що Міноборони Чехії представило для міжвідомчого обговорення проєкт нового мандата на навчання в країні українських військових.

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Навесні та початку літа на полігоні Лібава в Оломоуці тренувалися близько 2 тис. українських військовослужбовців. Уряд поставив за мету підготувати до кінця 2023 року на території Чехії близько 4 тис. українських військових.

Яна Чернохова зазначила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні, зокрема постачанням зброї.

– Наша техніка (передана Україні. – Ред.) була навіть не з мобілізаційних запасів. Це була та техніка, яку ми ніколи більше не будемо використовувати і для роботи з якою навіть не була підготовлена якась значна кількість військовослужбовців. Для цієї техніки немає запасних частин і боєприпасів, – сказала міністерка.

Чехія має на озброєнні ескадрилью з 14 винищувачів Gripen.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що двоє українських пілотів тестують у Швеції винищувачі Gripen.

Тоді ж шведський уряд заявив, що наразі не планує передавати Україні літаки цього типу, оскільки вони потрібні самій країні.

Однак 12 вересня в уряді Швеції заявили, що найближчим часом доручать своїм військовим вивчити можливість надання Україні багатоцільових винищувачів Gripen.

14 вересня українські пілоти завершили тестування Gripen у Швеції.

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Gripen, Чехія, Швеція
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