Чехія готова навчати українських пілотів на шведських Gripen
Чехія веде переговори зі Швецією про можливість навчання українських пілотів для роботи на винищувачах Gripen на своїй території.
Про це заявила міністерка оборони Яна Чернохова під час відкритої дискусії у Празі, повідомляє Radio Prague International.
Очільниця відомства зазначила, що Міноборони Чехії представило для міжвідомчого обговорення проєкт нового мандата на навчання в країні українських військових.
Навесні та початку літа на полігоні Лібава в Оломоуці тренувалися близько 2 тис. українських військовослужбовців. Уряд поставив за мету підготувати до кінця 2023 року на території Чехії близько 4 тис. українських військових.
Яна Чернохова зазначила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні, зокрема постачанням зброї.
– Наша техніка (передана Україні. – Ред.) була навіть не з мобілізаційних запасів. Це була та техніка, яку ми ніколи більше не будемо використовувати і для роботи з якою навіть не була підготовлена якась значна кількість військовослужбовців. Для цієї техніки немає запасних частин і боєприпасів, – сказала міністерка.
Чехія має на озброєнні ескадрилью з 14 винищувачів Gripen.
Нагадаємо, у серпні стало відомо, що двоє українських пілотів тестують у Швеції винищувачі Gripen.
Тоді ж шведський уряд заявив, що наразі не планує передавати Україні літаки цього типу, оскільки вони потрібні самій країні.
Однак 12 вересня в уряді Швеції заявили, що найближчим часом доручать своїм військовим вивчити можливість надання Україні багатоцільових винищувачів Gripen.
14 вересня українські пілоти завершили тестування Gripen у Швеції.
Завантаження