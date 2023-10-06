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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Швеція готує 14-й пакет допомоги для України й розглядає можливість передання літаків Gripen

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

У п’ятницю, 6 жовтня, уряд Швеції оголосив про 14-й пакет військової допомоги для України, а також про підготовку рішення щодо можливого передання винищувачів Gripen.

Таку заяву зробив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє видання Aftonbladet.

Зазначається, що вартість пакета допомоги становить 2,2 млрд шведських крон – 143 млн. Сюди входять: боєприпаси, запасні частини для бронетехніки, засоби зв’язку і піхотне спорядження та інше.

Зараз дивляться

– Це слід розглядати як вираження відданості Швеції довгостроковій підтримці України, – сказав Йонсон.

Також він розповів, що Збройні сили Швеції та управління оборонного озброєння вивчають можливість передання або експорту в Україну винищувачів Gripen.

Gripen: характеристики

– Уряд ухвалив рішення доручити… оцінити умови, на яких Швеція може зробити свій внесок у сфері бойових літаків. Ми можемо зробити це шляхом розширення нашої участі в коаліції F-16 або шляхом передання в дар або експорту системи Gripen, – зазначив міністр. 

Оцінка та остаточне рішення стосовно винищувачів будуть оголошені до 6 листопада.

– Ми також заявили, що обов’язковою умовою для надання винищувачів є те, що Швеція є союзником НАТО, і ми вели діалог з українцями, і вони висловили розуміння цього, – додав глава Міноборони Швеції.

Раніше повідомлялося, що Чехія веде переговори зі Швецією про можливість навчання українських пілотів для роботи на винищувачах Gripen на своїй території.

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винищувач Gripen

Винищувачі для України, Зброя для України, Швеція
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