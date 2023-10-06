Швеція готує 14-й пакет допомоги для України й розглядає можливість передання літаків Gripen

У п’ятницю, 6 жовтня, уряд Швеції оголосив про 14-й пакет військової допомоги для України, а також про підготовку рішення щодо можливого передання винищувачів Gripen.

Таку заяву зробив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє видання Aftonbladet.

Зазначається, що вартість пакета допомоги становить 2,2 млрд шведських крон – €143 млн. Сюди входять: боєприпаси, запасні частини для бронетехніки, засоби зв’язку і піхотне спорядження та інше.

Зараз дивляться

– Це слід розглядати як вираження відданості Швеції довгостроковій підтримці України, – сказав Йонсон.

Також він розповів, що Збройні сили Швеції та управління оборонного озброєння вивчають можливість передання або експорту в Україну винищувачів Gripen.

– Уряд ухвалив рішення доручити… оцінити умови, на яких Швеція може зробити свій внесок у сфері бойових літаків. Ми можемо зробити це шляхом розширення нашої участі в коаліції F-16 або шляхом передання в дар або експорту системи Gripen, – зазначив міністр.

Оцінка та остаточне рішення стосовно винищувачів будуть оголошені до 6 листопада.

– Ми також заявили, що обов’язковою умовою для надання винищувачів є те, що Швеція є союзником НАТО, і ми вели діалог з українцями, і вони висловили розуміння цього, – додав глава Міноборони Швеції.

Раніше повідомлялося, що Чехія веде переговори зі Швецією про можливість навчання українських пілотів для роботи на винищувачах Gripen на своїй території.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.