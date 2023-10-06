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Валентина Летяк, редактор ленты

У США есть варианты продолжения поддержки Украины, несмотря на проблемы с бюджетом — Пентагон

Пентагон
Фото: Depositphotos

США имеют варианты продолжения предоставления военной поддержки Украине, даже если Конгресс не одобрит последние предложения Белого дома.

В то же время Пентагон пока не рассматривает возможность перераспределения средств, выделенных в бюджете на другие сферы, чтобы заполнить этот пробел, заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg.

— Это не то, что нам нужно делать сейчас, сегодня, пока мы не будем иметь лучшего представления о том, как долго продлится нынешняя патовая ситуация в Конгрессе, — подчеркнула она.

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Однако признала, что угроза закрытия работы правительства ставит под угрозу способность Вашингтона поддерживать Украину.

По словам Хикс, финансирование Украины идет на поддержку оборонной промышленности США, поскольку Пентагон покупает оружие для замены того, что было отправлено Киеву.

30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, куда не включена помощь Украине. Президент США Джо Байден подписал документ.

В то же время 3 октября в Белом доме заявили, что вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине, чтобы показать дальнейшую поддержку нашего народа.

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Источник: Bloomberg
Война в Украине, Зброя для України, Пентагон, США-Украина
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