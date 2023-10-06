Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У США є варіанти продовження підтримки України, попри проблеми з бюджетом – Пентагон

Пентагон
Фото: Depositphotos

США мають варіанти продовження надання військової підтримки Україні, навіть якщо Конгрес не схвалить останні пропозиції Білого дому.

Водночас Пентагон поки що не розглядає можливість перерозподілу грошей, виділених у бюджеті на інші сфери, щоб заповнити цю прогалину, заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс в інтерв’ю Bloomberg.

– Це не те, що нам потрібно робити зараз, сьогодні, доки ми не матимемо кращого уявлення про те, як довго триватиме нинішня патова ситуація в Конгресі, – наголосила вона.

Зараз дивляться

Однак визнала, що загроза закриття роботи уряду ставить під загрозу здатність Вашингтона підтримувати Україну.

За словами Гікс, фінансування України йде на підтримку оборонної промисловості США, оскільки Пентагон купує зброю для заміни тієї, що була відправлена Києву.

30 вересня обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію про тимчасове фінансування уряду, куди не увійшла допомога Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Водночас 3 жовтня у Білому домі заявили, що незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, щоб показати подальшу підтримку нашого народу.

Читайте також
Тимчасовий бюджет і відставка спікера: що відбувається у США і як це вплине на підтримку України
Сенат США

Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, Зброя для України, Пентагон, США-Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На оборону додатково спрямують 300 млрд: Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №10038
Верховна рада
СБУ арештувала активи трьох путінських олігархів в Україні на понад 17 млрд грн
У США є варіанти продовження підтримки України, попри проблеми з бюджетом – Пентагон
В Україну повернули тіла 64 загиблих захисників
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
У відповідь на обстріл Грози: Воллес закликав Берлін передати Україні Taurus
Бен Воллес
Удар РФ по Харкову: загинув хлопчик та його бабуся, батьки з братом – у лікарні
Обстріл Харкова 6 жовтня 2023

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
У США є варіанти продовження підтримки України, попри проблеми з бюджетом – Пентагон
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
У США є варіанти продовження підтримки України, попри проблеми з бюджетом – Пентагон
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
У США є варіанти продовження підтримки України, попри проблеми з бюджетом – Пентагон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь