У США є варіанти продовження підтримки України, попри проблеми з бюджетом – Пентагон

США мають варіанти продовження надання військової підтримки Україні, навіть якщо Конгрес не схвалить останні пропозиції Білого дому.

Водночас Пентагон поки що не розглядає можливість перерозподілу грошей, виділених у бюджеті на інші сфери, щоб заповнити цю прогалину, заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс в інтерв’ю Bloomberg.

– Це не те, що нам потрібно робити зараз, сьогодні, доки ми не матимемо кращого уявлення про те, як довго триватиме нинішня патова ситуація в Конгресі, – наголосила вона.

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Однак визнала, що загроза закриття роботи уряду ставить під загрозу здатність Вашингтона підтримувати Україну.

За словами Гікс, фінансування України йде на підтримку оборонної промисловості США, оскільки Пентагон купує зброю для заміни тієї, що була відправлена Києву.

30 вересня обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію про тимчасове фінансування уряду, куди не увійшла допомога Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Водночас 3 жовтня у Білому домі заявили, що незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, щоб показати подальшу підтримку нашого народу.

Джерело : Bloomberg

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