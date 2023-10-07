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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Что делать украинцам, которые находятся в Израиле во время массированных обстрелов – рекомендации

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

В связи с нападением ХАМАСа и массированным ракетным ударом по Израилю посольство Украины выпустило рекомендации для украинцев.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Fcebook.

– В связи с массированными ракетно-минометными обстрелами Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности, – говорится в рекомендациях.

Что делать украинцам, которые находятся в Израиле во время массированных обстрелов

В посольстве призвали граждан Украины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, внимательно относиться ко всем предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.

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– В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа во время включения сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами, – отмечается в рекомендациях.

Для получения дополнительной информации советуют следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Государстве Израиль по телефону экстренной связи: +972-546-676-782; украинского диппредставительства в городе Рамалла по телефону: +972-59-823-93-99.

Тем временем в МИД Украины сообщили, что создали оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.


Напомним, утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

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Израиль, Война в Израиле, Украина, Українці
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