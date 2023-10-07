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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Израиле объявлена мобилизация и начало контртеррористической операции Железные мечи в секторе Газа

Ізраїль 7 жовтня 2023.
Фото: Getty Images

На фоне утреннего нападения ХАМАСа на территорию Израиля Министерство обороны страны объявило о массированном призыве резервистов.

Об этом сообщает местное издание NEWSru.

Обновлено в 11:35. Радио Израиля Kan Bet сообщает, что ХАМАС заявляет о 35 захваченных в плен израильтянах. Также в соцсетях распространяются видео убийства мирных жителей.

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Обновлено в 12:00. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что Сектор Газа “заплатит” за это нападение.

Армия обороны Израиля подтвердила, что ХАМАС контролирует семь израильских общин вблизи Газа.

напад на Ізраіль

На карті показано проникнення бойовиків на територію Ізраїлю

Министр обороны Израиля Йоав Галант также рассказал, что в районах, расположенных на расстоянии до 80 км от границ сектора Газы объявлено чрезвычайное положение.

Он призвал граждан быть готов к длительным боевым действиям.

– Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Израиля. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения, – сказал Галант.

Также армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции Железные мечи в секторе Газа.

Тем временем палестинские боевики уже захватили военную базу Заким в окрестностях сектора Газа, сообщают о десятках погибших израильских солдат в казармах.

Что известно о ракетном ударе по Израилю 7 октября

7 октября около 6:30 утра в Израиле прогремели взрывы. ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля и нанес ракетный удар со стороны сектора Газа.


По словам лидер военной организации ХАМАС Мохаммеда Дейфа в рамках операции под названием Шторм Аль-Акса по Израилю в субботу утром якобы было выпущено 5000 ракет.

Местные СМИ сообщают о погибших и раненых. В регионах, приближенных к сектору Газа, идут бои.

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В Израиле объявлена мобилизация и начало контртеррористической операции Железные мечи в секторе Газа

Израиль, ракетний удар, Сектор Газа
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