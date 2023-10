В Израиле объявлена мобилизация и начало контртеррористической операции Железные мечи в секторе Газа

На фоне утреннего нападения ХАМАСа на территорию Израиля Министерство обороны страны объявило о массированном призыве резервистов.

Об этом сообщает местное издание NEWSru.

Обновлено в 11:35. Радио Израиля Kan Bet сообщает, что ХАМАС заявляет о 35 захваченных в плен израильтянах. Также в соцсетях распространяются видео убийства мирных жителей.

Обновлено в 12:00. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что Сектор Газа “заплатит” за это нападение.

Армия обороны Израиля подтвердила, что ХАМАС контролирует семь израильских общин вблизи Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант также рассказал, что в районах, расположенных на расстоянии до 80 км от границ сектора Газы объявлено чрезвычайное положение.

Он призвал граждан быть готов к длительным боевым действиям.

Также армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции Железные мечи в секторе Газа.



Тем временем палестинские боевики уже захватили военную базу Заким в окрестностях сектора Газа, сообщают о десятках погибших израильских солдат в казармах.

A video released from the moment of the capture of the Zakim base on the edge of the Gaza Strip by Palestinian fighters pic.twitter.com/6EZQhCQMRO

— Sprinter (@Sprinter99800) October 7, 2023