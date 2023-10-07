Що робити українцям які знаходяться в Ізраїлі під час масованих обстрілів – рекомендації
У зв’язку з нападом ХАМАСу та масованим ракетним ударом по Ізраїлю посольство України випустило рекомендації для українців.
Про це йдеться у повідомленні відомства у Fcebook.
– У зв’язку з масованими ракетно-мінометними обстрілами Ізраїлю громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки, – ідеться у рекомендаціях.
Що робити українцям, які знаходяться в Ізраїлі під час масованих обстрілів
У посольстві закликали громадян України не нехтувати сигналами повітряної тривоги, уважно ставитись до всіх попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.
– У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться у безпосередній близькості від сектору Гази під час включення сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами, – наголошується у рекомендаціях.
Для отримання додаткової інформації радять слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.
У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України необхідно звертатися до посольства України в Державі Ізраїль за телефоном екстреного зв’язку: +972-546-676-782; української дипустанови в місті Рамалла за телефоном: +972-59-823-93-99.
Тим часом у МЗС України повідомили, що створили оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі.
Нагадаємо, зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.
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