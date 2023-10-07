Що робити українцям які знаходяться в Ізраїлі під час масованих обстрілів – рекомендації

У зв’язку з нападом ХАМАСу та масованим ракетним ударом по Ізраїлю посольство України випустило рекомендації для українців.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Fcebook.

– У зв’язку з масованими ракетно-мінометними обстрілами Ізраїлю громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки, – ідеться у рекомендаціях.

Що робити українцям, які знаходяться в Ізраїлі під час масованих обстрілів

У посольстві закликали громадян України не нехтувати сигналами повітряної тривоги, уважно ставитись до всіх попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.

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– У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться у безпосередній близькості від сектору Гази під час включення сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами, – наголошується у рекомендаціях.

Для отримання додаткової інформації радять слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України необхідно звертатися до посольства України в Державі Ізраїль за телефоном екстреного зв’язку: +972-546-676-782; української дипустанови в місті Рамалла за телефоном: +972-59-823-93-99.

Тим часом у МЗС України повідомили, що створили оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі.

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Нагадаємо, зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок новоїз боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.