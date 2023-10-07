США на стороне Израиля: Байден позвонил Нетаньяху по телефону

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заверил, что Вашингтон поддерживает Иерусалим.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Офис израильского премьера.

— Байден подчеркнул, что США стоят на стороне Израиля и полностью поддерживают его право на самозащиту, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал ему, что “потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит”.

Сейчас смотрят

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США осуждают нападения ХАМАС на Израиль и поддерживают право страны на самооборону.

Он сказал, что терроризму никогда не будет оправдания и подчеркнул солидарность с правительством и народом Израиля.

Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

После атаки ХАМАСа Министерство обороны Израиля объявило о массовом призыве резервистов. Также Армия обороны Израиля подтвердила, что ХАМАС контролирует семь израильских общин вблизи Газы.

Источник: The Times of Israel

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.