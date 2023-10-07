Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

США на стороне Израиля: Байден позвонил Нетаньяху по телефону

США на стороне Израиля: Байден позвонил Нетаньяху по телефону
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заверил, что Вашингтон поддерживает Иерусалим.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Офис израильского премьера.

— Байден подчеркнул, что США стоят на стороне Израиля и полностью поддерживают его право на самозащиту, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал ему, что “потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит”.

Сейчас смотрят

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США осуждают нападения ХАМАС на Израиль и поддерживают право страны на самооборону.

Он сказал, что терроризму никогда не будет оправдания и подчеркнул солидарность с правительством и народом Израиля.

Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

После атаки ХАМАСа Министерство обороны Израиля объявило о массовом призыве резервистов. Также Армия обороны Израиля подтвердила, что ХАМАС контролирует семь израильских общин вблизи Газы.

Читайте также
Как вести себя украинцам в Израиле: в посольстве рассказали алгоритм действий
Ізраїль 7 жовтня 2023 війна

Источник: The Times of Israel

Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как вести себя украинцам в Израиле: в посольстве рассказали алгоритм действий
Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
С кем воюет Израиль: история Израильско-палестинского конфликта
Ізраїль 7 жовтня 2023.
Израиль укрепит границы, чтобы другие страны “не присоединились к войне” – Нетаньяху
ЦАХАЛ
Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком
Ізраїль
Нападение ХАМАСа на Израиль: по меньшей мере 40 погибших и 740 раненых
Ізраїль 7 жовтня 2023 війна

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
США на стороне Израиля: Байден позвонил Нетаньяху по телефону
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
США на стороне Израиля: Байден позвонил Нетаньяху по телефону
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
США на стороне Израиля: Байден позвонил Нетаньяху по телефону
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
США на стороне Израиля: Байден позвонил Нетаньяху по телефону
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь