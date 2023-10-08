Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа

Перенасыщенность системы противовоздушной обороны простыми, даже примитивными средствами воздушного нападения, не может выдержать даже знаменитый израильский Железный купол.

Так попадания в Израиле во время отражения атаки ХАМАСа 7 октября прокомментировал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

– Железный купол уничтожает даже реактивные снаряды залпового огня. Видимо, таковыми были большинство целей, которые вчера были запущены из сектора Газа и перехвачены противоракетной системой Израиля.

То есть те около двух тысяч ракет, о которых говорили в СМИ, наверное, прежде всего были реактивными снарядами, как из Градов или Смерчей, – отметил Юрий Игнат.