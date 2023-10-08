Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Перенасыщенность системы противовоздушной обороны простыми, даже примитивными средствами воздушного нападения, не может выдержать даже знаменитый израильский Железный купол.
Так попадания в Израиле во время отражения атаки ХАМАСа 7 октября прокомментировал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
– Железный купол уничтожает даже реактивные снаряды залпового огня. Видимо, таковыми были большинство целей, которые вчера были запущены из сектора Газа и перехвачены противоракетной системой Израиля.
То есть те около двух тысяч ракет, о которых говорили в СМИ, наверное, прежде всего были реактивными снарядами, как из Градов или Смерчей, – отметил Юрий Игнат.
Поэтому, подчеркивает спикер командования Воздушных сил, вопрос прежде всего в количестве средств нападения.
– Израиль фактически – как одна украинская область. Если посчитать, сколько снарядов, корректируемых авиабомб, российских ракет летит к нам ежедневно, то Израиль вчера пережил фактически то же, что ежедневно переживает Украина, – говорит Юрий Игнат.
Именно это, убежден спикер командования Воздушных сил, нужно постоянно напоминать мировой общности.
Война в Израиле
В 06:30 7 октября ХАМАС начал массированные удары по Израилю.
В израильских городах вспыхнули пожары.
Позже премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.
В настоящее время количество погибших в Израиле превысило полтысячи. Еще 2 048 получили ранения.
В посольстве Украины в Израиле сообщили о гибели двух украинцев. Их тела пытаются вернуть на Родину.
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