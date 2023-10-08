Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу

Залізний купол
Фото: Getty Images

Перенасиченість системи протиповітряної оборони простими, навіть примітивними засобами повітряного нападу, не може витримати навіть славнозвісний ізраїльський Залізний купол.

Так влучання в Ізраїлі під час відбиття атаки ХАМАСу 7 жовтня прокоментував речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Зараз дивляться

– Залізний купол знищує навіть реактивні снаряди залпового вогню. Мабуть, такими була більшість цілей, які вчора були запущені із сектору Гази та перехоплені протиракетною системою Ізраїлю.

Тобто ті близько двох тисяч ракет, про які зазначали в ЗМІ, напевно, передусім були реактивними снарядами, як із Градів чи Смерчів, – зауважив Юрій Ігнат.

Тож, наголошує речник командування Повітряних сил, питання передовсім у кількості засобів нападу.

Читайте також
ХАМАС завдав ракетного удару по лікарні на півдні Ізраїлю
Обстріл лікарні в Ізраїлі 8 жовтня 2023

– Ізраїль фактично – як одна українська область. Якщо порахувати, скільки снарядів, керованих авіабомб, російських ракет летить до нас щодня, то Ізраїль вчора пережив фактично те ж саме, що щодня переживає Україна, – говорить Юрій Ігнат.

Саме на цьому, переконаний речник командування Повітряних сил, потрібно постійно наголошувати світовій спільності.

Війна в Ізраїлі

О 06:30 7 жовтня ХАМАС почав масовані удари по Ізраїлю.

В ізраїльських містах спалахнули пожежі.

Читайте також
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу

Згодом прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни.

Наразі кількість загиблих в Ізраїлі перевищила пів тисячі. Ще 2 048 дістали поранення.

У посольстві України в Ізраїлі повідомили про загибель двох українців. Їхні тіла намагаються повернути на Батьківщину.

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Ракета, ракетний удар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В МЗС підтвердили загибель двох українок в Ізраїлі
МЗС України
В Єгипті поліцейський відкрив вогонь по ізраїльських туристах: щонайменше троє загиблих
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Ватажка ХАМАС Аймана Юніса ліквідовано – ЗМІ
Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
Треба прибрати РФ як першоджерело тероризму: Подоляк про атаку на Ізраїль
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
РФ вгатила Іскандером по Костянтинівці. Серед поранених – 9-річна дівчинка
Обстріл Костянтинівки 8 жовтня 2023

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь